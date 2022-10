Afrikapost aktuell: Die Rolle der afrikanischen Diaspora bei der Internationalisierung deutscher Unternehmen in Afrika

Laut Statistik der Deutschen Bundesbank gab es 2019 weniger als tausend deutsche Unternehmen, die direkt in Afrika investiert haben. Der Anteil Afrikas bei den deutschen Exporten liegt bei 1,8%; nach Subsahara-Afrika gehen nur 1% der deutschen Ausfuhren. Die im Grunde sehr exportaffinen deutschen Unternehmen sind damit auf dem afrikanischen Kontinent unterrepräsentiert.

Während die Politik in den letzten Jahren mit Initiativen wie dem Compact with Africa versucht hat, zu mehr deutschen Investitionen in Afrika beizutragen, wurde ein Aspekt bisher sowohl in der Praxis als auch in der Forschung eher vernachlässigt: die Einbeziehung der afrikanischen Diaspora in die Internationalisierung deutscher Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent. Welche Rolle kann die afrikanische Diaspora hier einnehmen und welche Rolle spielt sie bereits? Wie kann sie Aktivitäten deutscher Unternehmen in Afrika erfolgreich unterstützen? Und welche politischen Unterstützungsmechanismen sind hierfür notwendig?

Um diese Fragen zu beantworten, hat die Deutsche Afrika Stiftung die Studie „Die Rolle der Diaspora bei der Internationalisierung deutscher Unternehmen in Afrika“ beauftragt. In dieser Ausgabe der Afrikapost aktuell sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse und politische Handlungsempfehlungen zusammengefasst.

Die vollständige Studie finden Sie HIER. (Deutsche Afrika Stiftung)