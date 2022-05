Afrikas BIP 2021 um 6,9% gewachsen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Afrikas hat sich im letzten Jahr stark verbessert, doch die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der russisch-ukrainische Krieg könnten bald zu ernsthaften Problemen führen … Dies geht aus dem African Economic Outlook 2022 hervor, der wichtigsten Publikation der Afrikanischen Entwicklungsbank, die am 24. Mai 2022 erschienen ist.

Das BIP Afrikas wuchs 2021 um schätzungsweise 6,9%, obwohl es 2020 aufgrund der Pandemie um 1,6% schrumpfte, heißt es in dem Bericht.

Verlangsamung bereits in diesem Jahr erwartet.

Insgesamt haben die steigenden Ölpreise und die weltweite Nachfrage dazu beigetragen, die makroökonomischen Grundlagen Afrikas zu stärken, heißt es in dem Bericht weiter. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und des durch den Russland-Ukraine-Krieg verursachten Inflationsdrucks könnte sich das Wachstum jedoch 2022 auf 4,1% verlangsamen und 2023 auf diesem Niveau „eingefroren“ bleiben. In der Tat sind Russland und die Ukraine die wichtigsten Getreidelieferanten des afrikanischen Kontinents.

Die Afrikanische Entwicklungsbankgruppe reagierte auf die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Nahrungsmittelkrise mit der Einrichtung einer Afrikanischen Notfallfazilität für Nahrungsmittelproduktion im Wert von 1,5 Mrd. USD, die letzte Woche vom Vorstand der Gruppe genehmigt wurde. Ihr Vorsitzender Akinwumi Adesina erklärte, dass die internationalen Bemühungen, darunter die der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe, das Gemeinsame Rahmenwerk der G20 für die Schuldenbearbeitung und die vom Internationalen Währungsfonds ausgegebenen Sonderziehungsrechte im Wert von 650 Milliarden US-Dollar die Erholung des Kontinents unterstützen.