Afrikanische Entwicklungsbank: Diese Länder werden in den Jahren 2022 und 2023 hohes Wachstum erreichen

Das Wirtschaftswachstum in Afrika könnte sich 2022 auf 4,1% verlangsamen und sich 2023 auf diesem Niveau stabilisieren, so der African Economic Outlook 2022, der von der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) am Rande der Jahrestagung der Bank in Accra veröffentlicht wurde.

Die Liste der afrikanischen Länder, die laut der AfDB in den Jahren 2022 und 2023 am stärksten wachsen werden:

2022:

– Ruanda: 6,9%.

– Niger: 6,5%

– Mauritius: 6,2%.

– Demokratische Republik Kongo: 6,2%.

– Benin: 6,1%.

– Elfenbeinküste: 6%.

– Kenia: 5,9

– Togo: 5,8%.

– Ägypten: 5,7%.

2023:

– Senegal: 8,2%.

– Ruanda: 7,9%.

– Niger: 7,2%.

– Togo: 6,8%.

– Elfenbeinküste: 6,7%.

– Demokratische Republik Kongo: 6,5%.

– Uganda: 6,2%.

(Quelle: laquotidienne.ma)