Algerien: Abdelmadjid Tebboune, der neue Geldgeber für Afrika

Algerien hat beschlossen, einen Betrag von einer Milliarde US-Dollar für die Finanzierung von Entwicklungsprojekten in Afrika bereitzustellen. Die Ankündigung erfolgte am Rande des 36. Gipfels der Afrikanischen Union, der gestern zuendeging.

Am Sonntag hatte der algerische Staatschef Abdelmadjid Tebboune (Foto) dies bekanntgegeben, in einer Ansprache, die in seinem Namen vom algerischen Premierminister Aïmene Benabderrahmane verlesen wurde. „Ich habe beschlossen, einen Betrag von einer Milliarde US-Dollar zugunsten der algerischen Agentur für internationale Zusammenarbeit für Solidarität und Entwicklung zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten in afrikanischen Ländern zu injizieren“, sagte Tebboune.

Die ALDEC, eine öffentliche Einrichtung mit Sondercharakter

Diesen Finanzierungen betreffen „Integrationsprojekte oder Projekte, die dazu beitragen können, die Entwicklung in Afrika zu beschleunigen“, so der Regierungschef. In dem Text heißt es weiter, dass „diese Vorgehensweise auf der Überzeugung Algeriens beruht, dass Sicherheit und Stabilität in Afrika mit Entwicklung verbunden sind“. Die algerische Agentur, die mit der Verwaltung der Mittel betraut ist, wird „die Verfahren zur Umsetzung dieser strategischen Initiative in Abstimmung mit den afrikanischen Ländern, die davon profitieren wollen, einleiten“, fügte der Regierungschef hinzu.

Die ALDEC (Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement) wurde am 11. Februar 2020 durch ein Dekret des Präsidenten offiziell gegründet. Sie untersteht der Aufsicht des Präsidialamts der Algerischen Republik. Darüber hinaus hat sie den Status einer öffentlichen Einrichtung mit besonderem Charakter, die über Rechtspersönlichkeit und finanzielle Autonomie verfügt.

Die Agentur mit Sitz in Algier hat unter anderem die Aufgabe, die technische und finanzielle Verwaltung der internationalen Hilfs- und Kooperationsprojekte zugunsten von Drittländern zu überwachen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien die Umsetzung der Ausbildungspolitik für Ausländer in Algerien und die Ausbildung von Algeriern im Ausland zu koordinieren. Außerdem fördert sie im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit die Vermittlung von algerischen Fachkräften im Ausland und überwacht diese. (Quelle: afrik.com)