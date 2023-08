Algerien: Aus für „Barbie“-Film in den Kinos!

Der amerikanische Film „Barbie“ von Greta Gerwig ist in Algerien fast drei Wochen nach seiner Veröffentlichung in den Kinos verboten worden. Das Ministerium für Kultur und Kunst hat informierten Quellen zufolge Benachrichtigungen an die Kinos, die den Film in Algier, Oran und Constantine zeigen, geschickt, um ihn „sofort“ aus ihrem Programm zu nehmen. Auch der algerische Filmverleiher MD Ciné erhielt die Verbotsmitteilung. Offiziell wurde die Abenteuerkomödie „Barbie“ wegen „Verletzung der Moral“ verboten.

Der Spielfilm, der mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen weltweit Rekorde verzeichnet, darf dem algerischen Publikum nicht mehr vorgeführt werden. Seit seinem Kinostart in Algerien am 19. Juli 2023 ist „Barbie“ jeden Tag ausverkauft, lange Schlangen bilden sich vor den Kinos. Der Film wurde innerhalb von 20 Tagen von mehr als 40.000 Zuschauern gesehen.

Kuwait und Vietnam zensieren den Film

Algerien scheint dem Beispiel einiger arabischer Länder wie Kuwait zu folgen, die der Ansicht sind, dass der Spielfilm „gegen die Moral, die Sitten und Gebräuche und die religiösen Werte verstößt“.

Der libanesische Kulturminister Abbas Mortada forderte die Zensur von „Barbie“. Dieser Film verstoße gegen die moralischen und religiösen Werte des Libanon, da er Perversität und Geschlechtsumwandlung fördere und gleichzeitig zur Ablehnung patriarchalischer Bevormundung aufrufe und die Rolle der Mütter lächerlich mache, sagte Abas Mortada, zitiert von der Zeitung „L’Orient-Le Jour“. Er sprach von der Notwendigkeit, „Familienwerte“ zu respektieren. „Barbie“ soll am 31. August 2023 im Libanon veröffentlicht werden.

In Vietnam ist „Barbie“ aus politischen Gründen verboten, da im Film eine Landkarte mit den umstrittenen „Seegrenzen“ zwischen Vietnam und China gezeigt wird. (Quelle: https://www.24hdz.com/le-film-barbie-interdit-en-salles-en-algerie/)