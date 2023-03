Algerien oder Marokko? Die CAN 2025, eine heiße Kartoffel in den Händen des Afrikanischen Fußballverbands

Die Wahl des Gastgeberlandes für den African Cup of Nations 2025 ist für den Afrikanischen Fußballverband CAF zu einem Kopfzerbrechen geworden. Mehrmals hat er die Bestimmung des Gastgeberlandes für die CAN verschoben.

Die ursprünglich für Februar geplante Entscheidung über die Bestimmung des Gastgeberlandes für die nächste CAN wurde mehrmals verschoben. Obwohl eine Bekanntgabe auf dem FIFA-Kongress in Kigali am 16. März erwartet wurde, hielt Patrice Motsepe die Spannung aufrecht. Der Präsident der CAF entschied sich schließlich dafür, bei dieser Gelegenheit den Namen des Gastgeberlandes nicht bekannt zu geben.

Algerien und Marokko treten gegeneinander an

Das wäre verständlich, zumal König Mohammed VI. nach Kigali eingeladen ist, um den Preis für Exzellenz aus den Händen von Patrice Motsepe entgegenzunehmen. Und es ist keine gute Idee, bei dieser Veranstaltung, an der auch FIFA-Präsident Gianni Infantino teilnehmen wird, den Gastgeber der CAN zu bestimmen. Vor allem, da Algerien, das kürzlich vom CAF-Präsidenten in den Himmel gelobt wurde, die Situation sehr genau unter die Lupe nimmt.

Natürlich ist die Ausrichtung dieser CAN etwas ganz Besonderes, denn es treten hauptsächlich zwei Länder gegeneinander an. Es handelt sich um Algerien und Marokko, zwei Nachbarn in Nordafrika, die sich wie kämpfende Hunde gegenüberstehen. Obwohl sich auch andere Länder bewerben, darunter Sambia und das Duo Nigeria-Benin, stehen die beiden nordafrikanischen Länder mehr im Rampenlicht und spielen sich in den Korridoren auf.

Laut Véron Mosengo-Omba, Generalsekretär der CAF, wird die Wahl des CAN-Gastgebers aufgrund von Verzögerungen bei den Berichten einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verschoben. Die Unterlagen für die Wahl des Austragungslandes sollten eigentlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden, haben aber mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Es heißt, dass das Exekutivkomitee der CAF die verschiedenen Berichte, die von dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wurden, noch nicht erhalten hat.

Mit dieser Verschiebung der Entscheidung verlängert die CAF nur die Spannung bei den verschiedenen Akteuren des afrikanischen Fußballs. Diese stellen sich weiterhin die Frage nach dem Gastgeberland der CAN 2025. Algerien war bereits 1990 Gastgeber der CAN. Marokko sollte den Afrika-Cup 2015 ausrichten. Wenige Wochen vor der Endrunde wurde es von der CAF disqualifiziert. Damals hatte das Königreich aufgrund des damals auf dem Kontinent grassierenden Ebola-Virus wiederholt um eine Verschiebung des Turniers gebeten. (Quelle: afrik.com)