Marokko / Senegalbesuch des Königs: ein Aufschub, viele Fragen und Spekulationen

Der marokkanische König hat noch immer nicht den senegalesischen Boden betreten, wo er seit fast drei Wochen erwartet wird. Stattdessen kündigt die marokkanische Presse nun eine weitere Reise von Mohammed VI. an. Diesmal soll es nach Madagaskar gehen.

Der marokkanische König, der im Senegal zu zwei wichtigen Einweihungsfeiern erwartet wird, soll sich noch immer in Gabun befinden. Während die Ungeduld im Land der Teranga zunimmt, wird nun Madagaskar als nächstes Reiseziel ins Gespräch gebracht. Danach würde die Etappe Senegal folgen. Eine Etappe, die in diesem westafrikanischen Land viel Tinte fließen lässt. Während einige Beobachter vom schlechten Gesundheitszustand des marokkanischen Staatsoberhaupts überzeugt sind, verweisen andere auf politische Fragen.

Würde sich Mohammed VI. im Senegal unwohl fühlen?

Es wird in der Tat gemunkelt, dass der König angeblich gerade überlegt, wie er die Etappe im Senegal überspringen kann. Warum?“ Er will nicht, dass sein Name mit einer möglichen dritten Kandidatur von Macky Sall in Verbindung gebracht wird“, so eine Quelle, die anonym bleiben möchte. „Das ist eine Situation, in der sich mehrere Staatsoberhäupter unwohl fühlen. Schauen Sie sich zum Beispiel Macron an, der gerade eine Tour durch Afrika macht und dabei den Senegal übersprungen hat. Kürzlich ist der französische Präsident sogar in Guinea-Bissau gewesen. Das gibt Anlass zur Sorge“, fährt er fort.

Auf die Frage, inwiefern sich der marokkanische König unwohl fühlen könnte, erklärt unser Gesprächspartner: „In Marokko haben sie sich für die Monarchie entschieden, und das Volk hat es akzeptiert. Das ist im Senegal nicht der Fall. Und die unübersichtliche Situation mit Macky Salls „Ni oui ni non“ (Weder ja noch nein) sieht nicht gut aus. Das führt dazu, dass Macky Sall nicht gerade beliebt ist. Seine zweideutige Position könnte bei seinen Amtskollegen für Unbehagen sorgen. Ich behaupte nicht, dass dies bei Mohammed VI. der Fall ist. Aber ich bin mir sicher, dass der marokkanische König sich im Senegal nicht sehr wohl fühlen wird“.

Keine Neuigkeiten über die Gesundheit des Königs

Dieser Beobachter der politischen Klasse meint: „Der marokkanische König wird alles tun, um seine Zusage, in den Senegal zu kommen, einzuhalten. Aber wenn er die Möglichkeit hätte, diese Etappe in Dakar zu überspringen, hätte er es zweifellos getan. Nun, was rechtfertigt eine dreiwöchige Grippe? Das wissen nur sie selbst. Vor allem, da man beginnt, über einen königlichen Besuch in Madagaskar zu sprechen. Warten wir es ab“, schloss er.

Der Besuch von König Mohammed VI. im Senegal war vor drei Wochen angekündigt worden. Seinem persönlichen Arzt zufolge hatte sich der Herrscher, der sich seinerzeit in Gabun aufhielt, eine Grippe zugezogen. Daraufhin wurde ihm von einer Reise unter diesen Umständen abgeraten. Bisher gibt es keine Neuigkeiten über den Gesundheitszustand des Königs, was Anlass zur Sorge gibt. (Quelle: afrik.com)