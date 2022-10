Algerien versucht, Ryma Anane zu retten, die bei lebendigem Leib verbrannt wurde, weil sie sich weigerte zu heiraten

In Algerien herrscht große Aufregung und Bestürzung über den Fall Ryma Anane (Foto). Weil sie das Angebot einer Heirat abgelehnt hatte, wurde die 28-jährige algerische Lehrerin von einem Mann bei lebendigem Leib verbrannt. Die sozialen Netzwerke haben sich des Falls der jungen Lehrerin angenommen, die sich zwischen Leben und Tod befindet. Der am 10. Oktober von Ryma Ananes Familie veröffentlichte Aufruf zur Unterstützung wurde auf Facebook mehr als 193.000 Mal und auf TikTok mehr als 34.000 Mal angeklickt, berichtet afrik.com.

Die Fakten

Am 26. September, sehr früh am Morgen, als Ryma im Dorf Aït Farés auf den Bus wartete, um zur Arbeit zu fahren, übergoss ein Mann sie mit Benzin und zündete sie dann mit einem Feuerzeug an. Die junge Frau wurde schwer verletzt auf die Intensivstation eingeliefert und schwebte in Lebensgefahr.

Nach Ansicht eines Kollektivs, das die Frauenmorde in Algerien untersucht, handelt es sich um einen zynischen Fall von seltener Gewalt. Wiame Awres, Mitbegründerin von Féminicides Algérie, erklärt: „Ein Mann hat sie lebendig verbrannt. Er wollte sie heiraten, aber sie wollte nicht“. Sie weist darauf hin, dass „ihre Prognose immer noch lebensbedrohlich ist“.

Die Frau, die an einer Privatschule in Tizi-Ouzou Französisch unterrichtete, erlitt Verbrennungen dritten Grades. Zunächst wurde sie in die Abteilung für Verbrennungen am CHU Nedir Mohamed in Tizi-Ouzou, einer Gemeinde im Norden Algeriens, eingeliefert. Am Freitag letzter Woche wurde die junge Frau nach Spanien evakuiert. Gemeinsam mit ihrem Bruder flog die junge Lehrerin in einem medizinischen Flugzeug von Algier in das Universitätskrankenhaus La Paz in Spanien. Für ihre Versorgung wurde ein Spendenaufruf gestartet. Bis zum 14. Oktober wurden rund 33 000 Euro gesammelt.

Der Fall von Ryma ist kein Einzelfall in Algerien, sagt das Kollektiv, das Frauenmorde untersucht. Wiame Awres erinnert daran, dass der erste Fall von Feminizid im Jahr 2022 von einem Mann begangen wurde, der eine Frau tötete, weil auch sie ihn nicht heiraten wollte.