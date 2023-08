Algeriens Präsident startet politische Initiative zur Lösung der Krise in Niger

Der Präsident der Republik Algerien, Abdelmadjid Tebboune, hat eine politische Initiative zur Beilegung der Krise in Niger im Rahmen einer Vision gestartet, die die Einhaltung des Prinzips der Ablehnung verfassungswidriger Veränderungen und die Unterstützung aller Parteien für die friedliche Option fernab jeglicher militärischer Intervention garantiert, wie der Minister für auswärtige Angelegenheiten und die nationale Gemeinschaft im Ausland, Ahmed Attaf, am Dienstag in Algier bekanntgab.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Attaf, dass die Initiative des Präsidenten der Republik sechs Schwerpunkte habe, darunter „die zwingende Einbindung aller Parteien in Niger, ohne jegliche Ausgrenzung, in die politischen Vereinbarungen zur Beendigung der Krise, die innerhalb einer Frist von nicht mehr als sechs Monaten unter der Kontrolle einer zivilen Behörde durchgeführt werden müssen, die von einer einvernehmlichen Persönlichkeit geleitet wird, die von allen Strömungen der politischen Klasse in Niger akzeptiert wird, um zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in diesem Land zu führen“.

Auf eine Frage nach möglichen Konsultationen mit Frankreich über die Krise in Niger betonte der Minister, dass „der Präsident der Republik entscheide, wann und mit wem Kontakte aufgenommen werden“, und verwies auf geplante Treffen mit hochrangigen Vertretern des französischen Außenministeriums „in einer Woche bis 10 Tagen“.

Attaf betonte, dass die politische Lösung Vorrang haben müsse und Gewaltanwendung angesichts der katastrophalen Auswirkungen, die diese Option für Niger und die gesamte Region haben könnte, ausgeschlossen werden müsse. (Quelle: aps)