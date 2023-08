China geht nach dem Putsch in Gabun auf die Barrikaden

China forderte am gestrigen Mittwoch „die betroffenen Parteien“ in Gabun auf, „die Sicherheit“ von Präsident Ali Bongo Ondimba nach dem Militärputsch zu „garantieren“, berichtet RFI.

Ali Bongo wurde von Präsident Xi Jinping bei seinem Besuch in Gabun im April als „alter Freund Chinas“ bezeichnet. Die Beziehungen zwischen Libreville und Peking seien „felsenfest“, so die staatlichen Medien, und wurden vor kurzem in den Rang einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ erhoben. Gabun wird von den chinesischen Behörden als wichtiger Verbündeter in Zentralafrika betrachtet.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte daher am Mittwoch „die betroffenen Parteien in Gabun auf, ihre Differenzen durch Dialog zu lösen, die normale Ordnung so schnell wie möglich wiederherzustellen und die persönliche Sicherheit des gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba zu gewährleisten

Wichtigster Handelspartner

Sorgen um die Sicherheit von Ali Bongo, aber auch um die Sicherheit chinesischer Staatsangehöriger in Gabun, die in verschiedenen Sektoren arbeiten. China ist seit einem Jahrzehnt der wichtigste Handelspartner Gabuns mit umfangreichen Investitionen, insbesondere in der Forstwirtschaft.

„Angesichts der aktuellen Situation in Gabun hat die chinesische Botschaft den Notfallmechanismus für Fälle höherer Gewalt aktiviert, sagte Botschafter Li Jinjin im chinesischen Zentralfernsehen. Die Botschaft ruft alle chinesischen Staatsbürger in Gabun auf, das Land nicht zu verlassen und in Notfällen sofort die Botschaft zu kontaktieren.“