App „Trace Academia“ bietet 26 Millionen Afrikaner:innen eine kostenlose Ausbildung

26 Millionen junge Afrikaner:innen können nun mithilfe einer mobilen Anwendung kostenlos an berufsbildenden Maßnahmen teilnehmen. Die „Trace Academia“ zielt darauf ab, qualifizierte Arbeitskräfte der Zukunft auf dem Kontinent auszubilden, die an seiner Entwicklung mitwirken werden.

Die App „Trace Academia“ wird von mehreren multinationalen Unternehmen wie Trace und Mastercard sowie der französischen Entwicklungsagentur (AFD), der UNESCO, dem französischen Finanzministerium, der Afrikanischen Union, der Universität Johannesburg, der Senghor-Universität und anderen unterstützt und soll 26 Millionen jungen Afrikanern zugutekommen. Inhaltlich wird die Ausbildung aus technischen Kursen in 15 Bereichen bestehen: Energie, Beauty, Mode, Heimwerken, digitales Marketing, Hotelwesen, kreative Künste, Journalismus, Film und Technologie, sowie aus allgemeineren Kursen in Unternehmertum, öffentlichem Reden etc.

Für die Initiatoren zielt die interaktive mobile Anwendung, die bereits in vier Ländern des Kontinents erfolgreich getestet wurde, darauf ab, jungen Afrikaner:innen „die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um Arbeit zu finden oder zu schaffen, und die Möglichkeiten, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen“, sagt der Mitbegründer und geschäftsführende Vorsitzende von Trace, Olivier Laouchez. Für den Programmdirektor der Mastercard Foundation, Peter Materu, geht es darum, jungen Menschen „Flexibilität und volle Kontrolle über ihr Lernen“ zu geben, „in ihrem eigenen Tempo, indem sie ihren Weg auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abstimmen“. Ziel: Sie zu den zukünftigen Transformatoren des Kontinents zu machen.