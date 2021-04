Arte-Reportage / Kamerun: Wiederaufflammen des Terrors in Mozogo

Ist Boko Haram am Ende oder doch wieder im Aufschwung? Im Norden Nigerias und den Grenzregionen im Tschad und Kamerun lebt die Bevölkerung in ständiger Angst vor Übergriffen. In Mozogo in Kamerun werden zunehmend Schulen ins Visier genommen.

Nach UN-Angaben mussten seit Schuljahresbeginn 2020 bereits 67 Einrichtungen schließen. Die sogenannte westliche Bildung befindet sich seit zehn Jahren in der Schusslinie der dschihadistischen Sekte. (arte)

