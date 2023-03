Aufruf an Kinder und Jugendliche: Song Contest gestartet – Kandidat:innen aus Afrika erwünscht!

Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren mit ihren eigenen Songs bewerben. Der Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ geht 2023 in die fünfte Runde. Auch Kandidat:innen aus Afrika sind erwünscht / willkommen!

Bonn, 1. März 2023. Vor acht Jahren rief Engagement Global den Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ ins Leben. Mehrere tausend Teilnehmende später startet nun die fünfte Runde des Wettbewerbs. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren aus Deutschland und Ländern des Globalen Südens können sich ab sofort mit selbst geschriebenen und selbst komponierten Musikstücken bewerben. „Die Teilnahme am Song Contest war eine einzigartige Erfahrung für mich. Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder so viele junge Menschen die Gelegenheit bekommen“, betont Hari Sue, Gewinnerin der vergangenen Song Contest-Runde, und ruft zur Teilnahme auf. Die Einreichungsfrist endet am 15. Juni 2023.

Plattform für Gefühle und Gedanken

Der Schwerpunkt des Song Contests liegt auf den Themen der EINEN WELT, also entwicklungspolitischen Themen mit globaler Relevanz. „Viele junge Menschen beobachten sehr genau, was in der Welt passiert, und haben Gefühle und Gedanken dazu. Wir schaffen mit dem Song Contest einen Rahmen für alle EINE WELT-Themen und sind gespannt auf jede Einreichung“, sagt Nicola Fürst-Schuhmacher, Abteilungsleiterin Schulische Bildung bei Engagement Global. In den vergangenen Runden thematisierten die Teilnehmenden unter anderem Menschenrechte, Umweltzerstörung, globale Friedensfragen, den Klimawandel, Geschlechtergleichstellung und die Bekämpfung von Armut.

Beiträge auch aus dem Globalen Süden

Neben Kindern und Jugendlichen aus Deutschland sind ausdrücklich auch junge Menschen aus Ländern des Globalen Südens dazu eingeladen, Beiträge einzureichen. „Der Contest lebt von vielen verschiedenen Perspektiven. Die wollen wir sichtbar machen“, betont Nicola Fürst-Schuhmacher.

Die Einreichung der Beiträge erfolgt online unter www.eineweltsong.de. Dort finden Interessierte auch Hilfestellungen für das Songwriting – von Themenfindung bis Komposition – und eine Liste aller zugelassenen Länder außerhalb Deutschlands.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, neben einem Wohnsitz in Deutschland oder einem Land des Globalen Südens, dass der eingereichte Beitrag selbst geschrieben und selbst komponiert wurde. Jedes Genre ist erlaubt, auch unterschiedliche Formationen sind zugelassen – von der Solokünstlerin oder dem Solokünstler bis hin zu Schulklassen oder Chören. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind auf der Website gelistet.

Attraktive Preise – und der eigene Song auf CD

Ein besonderes Highlight für viele der Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker: Die Top 20 Einreichungen, die von einer Fachjury in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt werden, bekommen neben den Songs der drei Sonderpreise einen Platz auf dem fünften EINE WELT-Album. Dafür werden die Gewinnerbeiträge professionell in einem Tonstudio produziert. Das erste Stück auf der Platte wird der EINE WELT-Song sein, der exklusiv auch als Musikvideo erscheinen und als Hymne die elfte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten begleiten wird.

Neben dem ersten Preis werden weitere Hauptpreise sowie die drei Sonderpreise „Afrika“, „Bester Songtext“ und „Partnerschaftliche Zusammenarbeit“ vergeben. Doch auch die Zuschauerinnen und Zuschauer können aktiv werden: Ein öffentliches User-Voting entscheidet über den Publikumspreis. Der Song Contest verspricht unzählige spannende Erfahrungen sowie attraktive Sach- und Geldpreise. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden in musikalischen Workshops von Expertinnen und Experten gecoacht.

Großes Finale

Wer die Jury besonders überzeugt, ist zum Abschluss der fünften Song Contest-Runde beim großen Finale dabei. Die Top 5-Platzierten performen ihre Songs dort live vor Jury und Publikum. Eingeladen sind Freundinnen und Freunde, Familie und die Coaches. Nach dem Finale trifft die Jury ihre Entscheidung.

Über den Song Contest

Der Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ wird von Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der vergangenen Runde 2021/2022 wurden knapp 600 Songs aus über 20 verschiedenen Ländern eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

(Bild: Soundtrap auf Unsplash)