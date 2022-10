Auftakt mit Kenia: „12 Frauen, 12 Ideen“ – FOCUS online gibt internationalen Forscherinnen die Bühne

München, 04. Oktober 2022. FOCUS online startet an diesem Dienstag eine groß angelegte Reportage-Serie über Wissenschaftlerinnen aus dem Globalen Süden. Über Kontinente hinweg arbeiten die darin porträtierten Forscherinnen an Lösungen für die größten Probleme der Menschheit wie etwa die Bekämpfung von Krankheiten oder todbringendem Hunger.

Die aufwändige Konstruktiv-Serie wird gemeinsam von der FOCUS-online-Mutter BurdaForward und der renommierten Reportage-Agentur „Zeitenspiegel“ entwickelt und veröffentlicht. Insgesamt 12 Multimedia-Porträts inspirierender Forscherinnen aus Afrika, Südamerika und Asien werden auf FOCUS Online und auf weiteren BurdaForward-Portalen wie BUNTE.de, CHIP.de und dem Börsenportal Finanzen100 zu sehen sein.

„Wir tragen mit der großen Reichweite unserer Angebote dazu bei, dass faszinierende weibliche Wissenschaftlerpersönlichkeiten die Bühne bekommen, die sie verdienen. Die Ideen dieser Frauen sind es wert, viel breiter gehört, verstanden und gelebt zu werden“, sagt BurdaForward CEO Oliver Eckert.

FOCUS Online setzt seit mehreren Jahren verstärkt auf kritisch-konstruktiven Journalismus, um gesellschaftliche Debatten durch lösungsorientierte Impulse zu bereichern. „Dieses Projekt mit BurdaForward gibt 12 Reporterinnen und Reporter die Chance, umfassend zu recherchieren und so inspirierende Geschichten über mutige Frauen und ihre Ideen mitzubringen“, sagt Uschi Entenmann von Zeitenspiegel.

Große Ziele, große Persönlichkeiten

Die redaktionelle Serie mit dem Titel „Die Welt besser machen: 12 Frauen 12 Ideen“ ist Teil eines internationalen Projekts. Dieses Projekt wurde vom Europäischen Journalismus Zentrum durch den Solutions Journalism Accelerator finanziert. Dieser Fonds wird von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt. BurdaForward ist dabei einer von drei deutschen Empfängern dieses Stipendiums für konstruktiven Journalismus und realisiert nun die umfangreiche Reportage-Reihe.

Die Serie wird sowohl die Frauen, die mit ihrem Team an Lösungen für große Probleme der Menschheit forschen als auch die konkrete Anwendung dieser Forschung beschreiben. Es geht dabei um sechs der sogenannten „Sustainable Development Goals“ der UN: keine Armut, kein Hunger, gute Gesundheit und Wohlbefinden, gute Bildung, Gendergleichheit, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen. „Wir setzen uns konstruktiv und kritisch mit den Forschungen auseinander. Wir zeigen sowohl die Erfolge, als auch den schwierigen Weg dorthin. Wir beschreiben die Hürden für die Forscherin und ihr Team und was sich verändern muss, damit sie noch besser arbeiten könnten“, sagt Malte Arnsperger von BurdaForward.

Starke Frauen finden Lösungen

Auftakt der Reihe bildet ein Porträt der Kenianerin Fiona Moejes. Die Meeresbiologin leitet das Mawazo-Institut in Nairobi und unterstützt dort mit anderen Expertinnen junge Vordenkerinnen in bislang männerdominierten Disziplinen. Am Mawazo-Institut lernen Forscherinnen, wie sie Ergebnisse in angesehenen Fachmagazinen publizieren, sich in politischen und wissenschaftlichen Netzwerken zu behaupten oder Fördergelder zu beantragen.

Im zweiten Teil der Serie wird das Projekt „PreViMujer“ der Sozialwissenschaftlerin Viviana Maldonado in Ecuador im Mittelpunkt stehen. Sie klärt Unternehmer, Wirtschaftsverbände, Medien und die öffentliche Verwaltung darüber auf, welche zerstörerischen Auswirkungen Gewalt gegen Frauen auf die gesamte Gesellschaft in dem südamerikanischen Land hat. In weiteren Folgen wird es um Traumaheilung in Ruanda gehen oder um eine Pflanzenpathologin, die im Libanon Ernten verbessert.

Für das Stipendium wurden 10 Medienorganisationen ausgewählt: Drei in Deutschland, vier in Großbritannien und drei in Frankreich. Mit dem Stipendium werden die Produktionskosten bis maximal 130.000 Euro pro Organisation beglichen. FOCUS-online und Zeitenspiegel werden die Multimedia-Produktionen ab jetzt monatlich im Lauf eines Jahres veröffentlichen.

Weitere Informationen und vor allem die monatlich erscheinenden Beiträge finden Sie ab sofort hier auf FOCUS Online: https://www.focus.de/perspektiven/12-frauen-12-ideen/

© Fotos: Isabel Stettin