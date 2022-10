Kuriosum des Tages/Der Spiegel: Entführungswelle in Südafrika – 38 Opfer pro Tag – Ein Menschenleben für ein paar Tausend Dollar

Jeden Tag werden in Südafrika Dutzende Menschen gekidnappt, Tendenz steigend. Organisierte Banden haben Lösegeldforderungen zum Geschäft gemacht. Jetzt mehren sich Rufe nach Sondereinheiten.

Am Morgen des 29. September fuhr die 35-jährige Ukrainerin Anichka Penev in ihrem gelben Audi-Sportwagen über die Ipswich Road in Kapstadt, als sich vor ihr ein weißer Toyota querstellte. Von hinten schloss ein Ford Fiesta auf. Sekunden später zerrten sechs Bewaffnete die sich wehrende Frau aus dem Wagen und trugen sie gewaltsam in den Ford. Danach fuhren sie davon. Die Szene wurde von einer Sicherheitskamera gefilmt und verbreitete sich in Südafrika viral.

