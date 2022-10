Die Franzosen weiten Ende des 18. Jahrhunderts ihre Macht in Afrika aus. Die Generalin Nanisca will ihren Stamm, die Amazonen, beschützen und zieht in den Kampf. Doch zuvor braucht sie die Zustimmung von König Ghezo. Dieser unterstützt ihr Handeln.

Eine Armee von Frauen, darunter auch Naniscas Tochter Nawi, stellen sich den kampferprobten Franzosen. Wird es ihnen gelingen, diese zu besiegen oder ihr Volk untergehen?

Ab morgen, 6.10.2022, im Kino.