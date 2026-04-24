Nach ihrer Rückkehr in den Senegal nach mehreren Monaten Haft in Marokko schildern Fans, die während des Finales des Afrika-Cups 2025 festgenommen wurden, eine Version der Ereignisse, die das offizielle Narrativ erschüttert. Missverständnisse vor dem Hintergrund einer Sprachbarriere, umstrittenes Sicherheitsmanagement und als überzogen empfundene Gerichtsentscheidungen – ihre Aussagen werfen ein neues Licht auf die Spannungen zwischen Senegal und Marokko.

Drei Monate nach ihrer Festnahme während des Finales des Afrika-Cups 2025 haben Ibrahima Diop, Aziz Wade und Abdoulaye Diagne ihre Freiheit wiedererlangt und sind in den Senegal zurückgekehrt. Ihre Haft in Rabat, Marokko, fand in einem Kontext starker Spannungen statt, die das Spiel zwischen Senegal und Marokko prägten. Ihre Freilassung ist zwar eine Erleichterung für ihre Familien, entfacht aber zugleich neue Kritik an der Handhabung der Vorfälle durch die marokkanischen Behörden und die Afrikanische Fußballkonföderation.

Bewegungen als versuchter Platzsturm interpretiert

Trotz dieser Freilassungen sitzen noch fünfzehn weitere senegalesische Fans in Haft, die zu schwereren Strafen verurteilt wurden. Diese Situation verstärkt das Gefühl der Ungerechtigkeit in der senegalesischen Öffentlichkeit. Die Aussagen der drei Männer, die nach ihrer Rückkehr gemacht wurden, zeigen eine Reihe von Fehlfunktionen auf: sprachliche Missverständnisse, unverhältnismäßiger Gewalteinsatz und als hart empfundene Urteile. Der Fall entwickelt sich zu einem diplomatischen und medialen Thema zwischen zwei großen Fußballnationen Afrikas.

Laut Abdoulaye Diagne eskalierten die Ereignisse aufgrund eines Missverständnisses zwischen Fans und Sicherheitskräften. Er spricht von einer erheblichen Sprachbarriere zwischen marokkanischen Polizisten und senegalesischen Anhängern, die jede Kommunikation in einer ohnehin angespannten Situation erschwerte. Dieses Kommunikationsdefizit habe zur Eskalation beigetragen, da die Behörden bestimmte Bewegungen fälschlicherweise als Versuch eines Platzsturms interpretierten.

Latente Spannung wird zum offenen Konflikt

Der Bericht nennt auch einen konkreten Auslöser: eine Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmitarbeiter. Der Einsatz eines Stuhls durch einen Ordner gegen einen Fan habe eine unmittelbare Reaktion ausgelöst und eine latente Spannung in einen offenen Konflikt verwandelt. Für Aziz Wade bleibt der Moment der Festnahme die prägendste Erinnerung. Er beschreibt ein brutales Vorgehen, das aus seiner Sicht weit über übliche Maßnahmen bei Ausschreitungen im Sport hinausging.

Die Ankündigung ihrer Inhaftierung wurde als Schock empfunden – insbesondere, weil sie keinen Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen konnten. Und das, obwohl der Senegal gerade das Finale gewonnen hatte. Die Ungewissheit über ihr Schicksal verstärkte die Angst der Inhaftierten. Einige hofften auf eine schnelle Freilassung, während andere – wie Ibrahima Diop – mit einem schwereren juristischen Ausgang rechneten. Diese Befürchtungen bestätigten sich mit ihrer Vorführung vor die marokkanische Justiz.

Afrikanische Fußballkonföderation wegen ihres Schweigens kritisiert

Über die konkreten Ereignisse hinaus betont Ibrahima Diop die psychologischen Auswirkungen der Haft. Er spricht von Angst, Zweifel, aber auch von intensiver Selbstreflexion – insbesondere im Hinblick auf die historischen und spirituellen Beziehungen zwischen Senegal und Marokko. Als Anhänger der Tidjaniya-Bruderschaft stellt er sich Fragen über die Auswirkungen dieser Krise auf die religiösen Verbindungen zwischen beiden Ländern, die traditionell eng sind. In diesem Zusammenhang wird die Afrikanische Fußballkonföderation stark für ihre mangelnde Reaktion kritisiert.

Obwohl die Vorfälle schwerwiegende sportliche und menschliche Folgen hatten, blieb die Organisation weitgehend im Hintergrund und überließ den nationalen Behörden die alleinige Bewältigung der Krise. Diese Haltung verstärkt die Kritik an einer als schwach empfundenen Führung und einem mangelnden Schutz der Akteure des afrikanischen Fußballs. Viele Senegalesen sind der Ansicht, dass die Konföderation eine vermittelnde Rolle hätte übernehmen müssen, um die Spannungen zu entschärfen und eine faire Behandlung der Fans sicherzustellen. Ihr Schweigen steht ihrer Meinung nach im starken Kontrast zum Ausmaß der Kontroverse und verstärkt den Eindruck eines fehlenden Führungswillens. (Quelle: afrik.com)