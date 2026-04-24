Erfahrungsbericht: DR Kongo – Begegnung mit aus den USA ausgewiesenen südamerikanischen Migranten

Symbolbild

Wie bereits berichtet, ist am Freitag, dem 17. April, eine erste Gruppe von Migranten, die infolge eines zwischen den beiden Ländern unterzeichneten Abkommens aus den Vereinigten Staaten in die Demokratische Republik Kongo ausgewiesen wurden, in Kinshasa angekommen. Die insgesamt 15 Personen sind seither in einem Hotelkomplex nahe der kongolesischen Hauptstadt untergebracht, wo sie von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) betreut werden. Bei ihrer Ankunft erhielten sie ein einwöchiges Visum, nun müssen sie sich entscheiden: in ihr Herkunftsland zurückkehren oder in der DR Kongo bleiben.

Die Migranten aus Kolumbien, Peru und Ecuador, die aus den USA abgeschoben wurden, wohnen seit einer Woche sie in einem Hotelkomplex namens Venus Village am Stadtrand. RFI hat sie dort getroffen.

Sie kamen gerade von einem Treffen mit der Internationalen Organisation für Migration zurück – einer ihrer seltenen Ausgänge. Sie geben an, sich in der DR Kongo nicht besonders wohlzufühlen, auch wenn sie ihre Lebensbedingungen als zufriedenstellend einschätzen. „Im Moment sind meine Lebensbedingungen stabil: Ich habe ein Zimmer zum Schlafen, drei Mahlzeiten am Tag, und derzeit fühle ich mich gut. Ich gehe nirgendwo hin, weder auf die Straße noch sonst wohin, aber ja – im Moment geht es mir gut“, berichtet Hugo Palencia. Er ist Kolumbianer und spricht am offensten über seine Situation.

Ankunft in der DR Kongo mitten in der Nacht

Die anderen sind ebenfalls bereit zu sprechen, jedoch fern vom Mikrofon und anonym. Alle erzählen dieselbe Geschichte: ihre Inhaftierung in Einrichtungen der US-Einwanderungsbehörden, die Mitteilung ihrer Abschiebung in die DR Kongo weniger als 24 Stunden vor deren Durchführung, die hastige Abreise aus Louisiana, der endlose Flug mit Zwischenstopps in Dakar und Accra, die nächtliche Ankunft am Flughafen Ndjili in der Hitze und Feuchtigkeit des Kongo sowie ihre Unterbringung im Venus Village, einem Hotel mit dem Erscheinungsbild einer Ferienanlage mit Pool und etwas heruntergekommenem Tennisplatz.

Seitdem verlassen sie die Anlage nur selten. „Ich verstehe nicht, warum die Vereinigten Staaten Abkommen mit afrikanischen Ländern schließen“, sagt Hugo weiter. „Mit allem Respekt: Die DR Kongo ist weniger entwickelt als die USA oder unsere Herkunftsländer. Hier ist die Armut extrem und die Unsicherheit größer als in Kolumbien, wo ich herkomme – und dort ist die Lage bereits schwierig.“

Alle Migranten äußern zudem große Sorge über ihre Zukunft. Paola erklärt, dass sie bis Freitag, den 24. April, Zeit haben, zu entscheiden, ob sie in der DR Kongo bleiben und dort Asyl beantragen möchten oder ob sie sich für eine freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland entscheiden. Die entsprechenden Verfahren können mehrere Monate dauern. Einige, wie Hugo, haben sich bereits entschieden: „Ehrlich gesagt habe ich nicht vor zu bleiben. Ich möchte in mein Land zurückkehren, um meinen Sohn, meine Familie, meinen Vater und meine Mutter zu sehen, denn sie warten auf mich. Ob man Angst hat oder nicht – ich will zurück, denn mit allem Respekt gegenüber dem Kongo: Ich habe mehr Angst, hier zu sein, als in Kolumbien.“

Gerichtsentscheidungen nicht beachtet

Hugo steht inzwischen in Kontakt mit den Behörden in Bogotá und wartet auf Reisedokumente, um so schnell wie möglich abreisen zu können: „Ich warte auf ein Reisedokument. Das Außenministerium oder die kolumbianischen Konsulate sollen so schnell wie möglich mit der Organisation Kontakt aufnehmen, die für uns zuständig ist. Wir haben eine Erklärung unseres Präsidenten Gustavo Petro gesehen, der möchte, dass wir so schnell wie möglich zurückkehren.“

Doch Hugo empfindet weiterhin Wut über das, was ihm widerfahren ist. Er erklärt, dass er in den USA durch eine gerichtliche Entscheidung geschützt gewesen sei, die kurz vor seiner Abschiebung ergangen war. Er ist damit nicht allein: Auch Paola befindet sich nach eigenen Angaben in derselben Situation. Hugo sagt, er verstehe nicht, wie die US-Einwanderungsbehörden ihn gegen seinen Willen und trotz eines richterlichen Beschlusses in ein Flugzeug nach Kinshasa setzen konnten.