Top 10 der reichsten afrikanischen Länder im Jahr 2026 laut aktuellem Ranking

Der HelloSafe Prosperity Index 2026 zeigt die wohlhabendsten Länder Afrikas auf Basis von Bruttoinlandsprodukt (BIP), menschlicher Entwicklung (HDI) und Einkommensverteilung. An der Spitze stehen die Seychellen mit einem herausragenden Indexwert von 98,09. Dahinter folgen Mauritius mit 77,09 Punkten sowie Algerien mit 54,24.
Im Mittelfeld liegen Gabun (52,45), Ägypten (52,17) und Libyen (46,61). Es folgen Tunesien mit 45,19 Punkten und Botswana mit 41,92.
Die letzten Plätze der Top 10 belegen Marokko mit 36,73 Punkten sowie Südafrika mit 26,53. Trotz seiner wirtschaftlichen Größe liegt Südafrika aufgrund struktureller Ungleichheit deutlich weiter hinten im Ranking. (Quelle: HelloSafe Prosperity Index 2026)