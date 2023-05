Aus dem Kongo nach Uganda Geflüchtete findet nach über 20 Jahren ihre Eltern wieder

Françoise Chikunda Sabuni lebte als Flüchtling in Uganda, als sie erfuhr, dass ihre vor über 20 Jahren verloren geglaubten Eltern wohlauf in den Niederlanden lebten. Ihre Geschichte zeigt, dass der Glaube an das Gute im Leben eine treibende Kraft sein kann.

Happy Ends sind nicht selbstverständlich. Vor allem nicht für die Millionen von Menschen, die auf der ganzen Welt vertrieben wurden, ihre Familien verloren haben, von Freunden und Gemeinschaften getrennt wurden und jahrelang gezwungen waren, fern ihrer Heimat zu leben. Aber wenn es solche Geschichten gibt, dann wecken sie Hoffnung und den Glauben an das, was möglich ist.

2019 lebte Françoise Chikunda Sabuni in der Nakivale-Flüchtlingssiedlung in Uganda. Sie stammt ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK), wo sie Gewalt durch bewaffnete Milizionäre erleiden musste. Jahre zuvor hatte sie während des Völkermords in Ruanda 1994 ihren Mann und ihre vier Kinder auf tragische Weise verloren. Nach diesen unerträglichen Verlusten wusste sie zunächst nicht, ob sie ihr Leben weiterführen konnte. „Ich wurde zur Verrückten“, erzählte Françoise. „Ich war verrückt, und nachdem ich meine ganze Familie verloren hatte, verlor ich einige Jahre lang den Verstand. Aber schließlich bekam ich Unterstützung und einen Berater, und mit der Zeit begann ich, mein Leben wiederaufzubauen.“ Françoise nahm an, dass ihre Eltern ebenfalls getötet worden waren, da sie den Kontakt zu ihnen völlig verloren hatte und niemand zu wissen schien, wo sie waren.

Trotz persönlicher Schicksalsschläge voller Zuversicht und Tatendrang

Trotz dieser Tragödien brachte Françoise Licht und Inspiration nach Nakivale. Sie war ein Wirbelwind an Energie und Positivität und richtete ein Projekt zur Sicherung des Lebensunterhalts für Frauen ein, die geschlechtsspezifische Gewalt überlebt hatten, unterstützte junge Flüchtlingsmädchen bei der Gründung einer Fußballmannschaft, unterrichtete in einer kleinen Schule und fertigte sogar Schuluniformen für die Kinder an. Außerdem adoptierte sie ein jugendliches Mädchen, das ohne ihre Eltern in der Siedlung angekommen war.

UNHCR-Botschafterin Gugu Mbatha-Raw beschreibt Françoise als „Allround-Naturgewalt, mit einer Ausstrahlung, die so greifbar ist und scheinbar im Widerspruch zu ihrer herzzerreißenden Geschichte steht.“ Es war kein Wunder, dass sie für den UNHCR Nansen Refugee Award 2020 nominiert wurde und als regionale Gewinnerin hervorging.

Zufallsbegegnung verändert ihr Leben

Im Jahr 2019 half Françoise bei einer Hochzeit, als sie eine alte Schulfreundin traf, die zu der Feier aus dem Ausland angereist war. Francoise erfuhr, dass die Frau in Kontakt mit ihren Eltern stand, die tatsächlich noch lebten und 2007 in die Niederlande umgesiedelt waren. Françoise organisierte sofort einen Videoanruf mit ihnen und ihr erstes Gespräch seit über 20 Jahren war ein Ausbruch von Erleichterung, Trauer und Liebe. Waren das wirklich meine Mama und mein Papa? Nach so langer Zeit konnte ich es nicht glauben“, erinnert sich Françoise.

Die Familie begann sofort zu prüfen, ob Françoise über ein vom UNHCR verwaltetes Neuansiedlungsprogramm zu ihren Eltern in die Niederlande reisen könnte. Doch dann brach die COVID-19-Pandemie aus und das Programm musste aussetzen. Erst im Juli 2022 gelang es ihr, endlich in die Niederlande zu reisen und wieder mit ihren Eltern zusammengeführt zu werden. Françoises Mutter Margheritte küsste ihre Tochter und sagte: „Danke, dass du gekommen bist, ich bin so froh, dich wiederzusehen.“

Die Eingewöhnung in ihr neues Leben in den Niederlanden wird einige Zeit in Anspruch nehmen – Françoise muss viel lernen. Ihre Mutter riet ihr, „die Sprache zu lernen, die Gesetze zu respektieren und zu lernen, mit all diesen neuen Lebensmitteln zu kochen!“ „Und Fahrrad fahren“, ergänzt Françoise vergnügt.

Während Françoise auf ein neues Zuhause wartet, wohnt sie in einem Aufnahmezentrum, wo sie sich einen Schlafsaal mit fünf anderen Frauen, alle aus Syrien, teilt. Genau wie in Nakivale hat sie sich in die Freiwilligenarbeit gestürzt, um andere neu angekommene Flüchtlinge zu unterstützen, unter anderem durch die Ausbildung einiger Frauen im Nähen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ihr Weg, sich in den Niederlanden einzuleben, ist noch nicht zu Ende, aber sie ist auf einem guten Weg und spielt bereits eine große Rolle bei der Hilfe für andere. (UNHCR)