Baldiges Treffen zwischen Afrika und Europa geplant

Anfang Februar wird in Brüssel ein Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union stattfinden, sofern die gesundheitlichen Voraussetzungen gegeben sind. Kurz vor diesem wichtigen Treffen veranstaltet die Stiftung Afrika-Europa vom 20. Januar bis zum 3. Februar Dialoge „Talking Africa-Europe“, berichtet republicoftogo.com.

Es werden verschiedene Themen wie der Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus, Migration und Mobilität in der afrikanisch-europäischen Partnerschaft, sowie das Klima diskutiert.

Die Afrika-Europa-Stiftung wurde von Friends of Europe und der Mo Ibrahim Foundation in Partnerschaft mit der African Climate Foundation und The ONE Campaign sowie zahlreichen Interessengruppen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Jugend in Afrika und Europa mitbegründet.

Das Ziel der Afrika-Europa-Stiftung ist es, den Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu erleichtern, Partnerschaften zu katalysieren und neue Möglichkeiten freizusetzen, die die Beziehungen zwischen Afrika und Europa konkret verändern können.

Die Stiftung setzt sich nach eigener Aussage für den Aufbau einer echten, inklusiven und transformativen Partnerschaft zwischen Afrika und Europa ein.