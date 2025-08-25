Bamberg: 15-jährige Austauschschülerin aus Kamerun vermisst

Seit Samstag 23.08.25, 8 Uhr, wird die 15-jährige Ange Hylarie ESSONKOUNE EKEM aus Bamberg vermisst. Die Vermisste verließ Samstagmorgen gegen 8 Uhr ihre Unterkunft in der Aufseßstraße mit unbekanntem Ziel. Sie hinterließ eine Nachricht, dass sie nicht nach Kamerun zurückkehren will. Anlaufadressen in Deutschland sind nicht bekannt. Ob sich die Vermisste noch im Raum Oberfranken aufhält, oder sie die Gegend verlassen hat ist nicht bekannt.
Sie ist seit einigen Wochen als Austauschschülerin in Deutschland und spricht gebrochen Deutsch. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten unter 0951/91290.
Frau Essonkoune Ekem wird wie folgt beschrieben:
zirka 170 Zentimeter groß – schlank -ganz kurze dunkle Haare – trägt vermutlich eine Perücke mit rötlich/orangem Haar wie auf dem Bild. Über die Bekleidung ist nichts bekannt.
Hinweise bitte an Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Tel. 0951/9129-0.
(Polizei Bayern)