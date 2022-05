Berlin: African Book Festival startet Ticketverkauf

Das beliebte African Book Festival geht in die vierte Runde, und ab heute können Literaturbegeisterte Tickets erwerben. Der südafrikanische Autor, Filmemacher und Fotograf Lidudumalingani lädt mehr als dreißig Autor:innen und Künstler:innen für drei Tage in den Friedrichshainer Napoleon Komplex ein. Auf fünf Bühnen, entlang des Themas „Yesterday.Today.Tomorrow“ erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm voller Literatur, Performances und Live-Musik, Comedy und Poesie mit Schriftsteller:innen und Künstler:innen aus Afrika und der Diaspora.

Komplementiert wird das Festival durch drei weitere Eventhighlights:

Als einer der bekanntesten südafrikanischen Musiker war Bongeziwe Mabandla stets bewusst, was einem Künstler bevorsteht, der Stereotype darüber, wie in Afrika produzierte Musik klingt, auf den Kopf stellt. Jetzt, nach einer viel zu langen Pause aufgrund von Covid-Beschränkungen, bringt er sein Album iiMini auf die Bühne und spielt erstmals auch in Berlin. Ob solo oder mit seiner Band – live ist Mabandla hypnotisierend und durch und durch ein mysteriöser Geist afrikanischen Souls.

Vielstimmig und mit Witz schreibt Olivia Wenzel über Verlust und Angststörungen, Herkunft und Rassismus, Flirts mit dem Kapitalismus oder wiederkehrende Begegnungen mit Snackautomaten. Ihr Debütroman „1000 Serpentinen Angst“ wurde vielfach ausgezeichnet, war unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert. In ihrer performativen Lesung verschränkt Olivia Wenzel Feedbacks aus Feuilleton, Social Media und dem Freundeskreis; Lesungen, Video, Live-Musik und Gespräch gehen assoziativ ineinander über. Die Frage „Wo bist du jetzt?“, mit der die Ich-Erzählerin des Romans ständig konfrontiert wird, ist dabei das Gravitationszentrum.

Die beliebte Schauspielerin Thelma Buabeng und Musikerin Celina Bostic verbinden gekonnt improvisierte Comedy mit Singer-Songwriter Musik. In ihrem gemeinsamen Bühnenprogramm schlüpft Thelma Buabeng in verschiedenste Rollen ihrer Standup-Comedy-Reihe „Tell me Nothing from the Horse“ und weist auf humorvolle Art und Weise auf Schieflagen in unserer Gesellschaft hin. Zusammen mit Celina Bostic, die zu den einzelnen Themen immer den passenden Song parat hat, wird gesungen, getanzt und, wenn sie die Rolle ihres Alter-Egos Gladys mimt, gepreacht, was das Zeug hält.

Ort: Napoleon Komplex, Modersohnstr. 35-45, 10245 Berlin

Zeit: 26.-28. August 2022, 11:00 – open end

Programm und Tickets: africanbookfestival.de