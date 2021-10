BioNTech will mit dem Bau einer mRNA-Impfstoffproduktionsanlage in Afrika beginnen

BioNTech SE gab heute in einer Presseerklärung bekannt, Mitte 2022 mit dem Bau der ersten hochmodernen Produktionsstätte für mRNA-basierte Impfstoffe in der Afrikanischen Union zu beginnen. Dies ist der nächste Schritt in BioNTechs Bemühungen, nachhaltige End-to-End-Lösungen für die Impfstoffversorgung auf dem afrikanischen Kontinent zu implementieren. Die Entscheidung ist das Ergebnis eines Treffens zwischen dem ruandischen Gesundheitsminister Dr. Daniel M. Ngamije, dem senegalesischen Außenminister Aïssata Tall Sall, Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech und Sierk Poetting, COO von BioNTech, sowie Dr. Sabin Nsanzimana, Generaldirektor des Rwanda Biomedical Centre und Dr. Amadou Alpha Sall, Generaldirektor des Institut Pasteur de Dakar in Kigali, Ruanda.

Das Treffen fand auf Einladung der kENUP-Stiftung am Rande des zweiten Ministertreffens der Afrikanischen Union und der Europäischen Union statt und mündete in eine Absichtserklärung (MoU). Zuvor hatten die Parteien bei einem Treffen in Berlin am 27. August 2021 ein gemeinsames Kommuniqué unterzeichnet.

„Ich möchte mich bei allen Teilnehmern des heutigen Treffens für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken, die erste mRNA-Produktionsanlage in der Afrikanischen Union zu errichten. Gemeinsam werden wir an der Entwicklung eines regionalen Produktionsnetzwerks arbeiten, um den Zugang zu in Afrika hergestellten Impfstoffen für Afrika zu unterstützen“, sagte Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech. „Unser Ziel ist es, in der Afrikanischen Union Impfstoffe zu entwickeln und nachhaltige Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufzubauen, um gemeinsam die medizinische Versorgung in Afrika zu verbessern. Wir haben in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht, die uns auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Pläne helfen werden.“

Die Parteien vereinbarten, ab sofort gemeinsam durchgängige Produktionskapazitäten für mRNA-basierte Impfstoffe in Afrika aufzubauen. BioNTech hat die Baupläne fertiggestellt und die Anlagen bestellt, die bis Mitte 2022 geliefert werden sollen. Die neue Produktionsanlage könnte der erste Knotenpunkt eines dezentralisierten und robusten afrikanischen End-to-End-Produktionsnetzes werden, das eine jährliche Produktionskapazität von mehreren hundert Millionen mRNA-Impfstoffdosen ermöglicht.

BioNTech plant, ein skalierbares Baunetzwerk zu entwickeln und zu implementieren, das auf dem Fachwissen und den Erkenntnissen aus dem Hochlauf der Produktionsanlage in Marburg basiert. Um einen zügigen Aufbau von Produktionskapazitäten nach GMP-Standards zu ermöglichen, wird BioNTech mit dem Bau und der Validierung einer ersten Produktionslinie beginnen, die, sobald sie voll betriebsbereit ist, die Herstellung eines Arzneimittels für etwa 50 Millionen Impfstoffdosen (z.B. COVID-19) pro Jahr ermöglicht. Die Kapazität wird nach und nach durch die Erweiterung des Produktionsnetzes auf dem Kontinent um weitere Produktionslinien und -standorte erhöht, so dass die Herstellung von mehreren hundert Millionen mRNA-Impfstoffdosen möglich wird.

BioNTech wird die Anlage zunächst personell besetzen, besitzen und betreiben, um die sichere und schnelle Aufnahme der Produktion von mRNA-basierten Impfstoffdosen zu unterstützen, plant jedoch, die Produktionskapazitäten und das Know-how an lokale Partner zu übertragen. Daher haben BioNTech, das Rwanda Development Board und das Institut Pasteur de Dakar in Senegal vereinbart, die erforderlichen Personalkapazitäten und Systeme zügig aufzubauen, damit die Partner das Eigentum und die Betriebsaufgaben übernehmen können. Parallel dazu haben sich die Republik Ruanda und das Institut Pasteur de Dakar verpflichtet, die Abfüll- und Verarbeitungskapazitäten zu erhöhen, um den lokalen End-to-End-Herstellungsprozess zu vervollständigen. Darüber hinaus führt BioNTech derzeit Gespräche über eine Ausweitung der derzeitigen Partnerschaft mit dem in Kapstadt ansässigen Impfstoffhersteller Biovac, der Teil des COVID-19-Impfstoffherstellungsnetzwerks von Pfizer und BioNTech ist.

„Hochmoderne Einrichtungen wie diese werden für Afrika lebensrettend und entscheidend sein und könnten dazu führen, dass Millionen modernster Impfstoffe für Afrikaner von Afrikanern in Afrika hergestellt werden“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation für Afrika. „Dies ist auch entscheidend für den Transfer von Wissen und Know-how, für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Fähigkeiten und letztlich für die Stärkung der Gesundheitssicherheit in Afrika. Die WHO ist bereit, mit den Ländern zusammenzuarbeiten, um ihr Engagement für die Herstellung von Impfstoffen zu verstärken“.