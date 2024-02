Buchtipp: (Flitterwochen) Unter Affen: Als Paar unterwegs für den Tierschutz in Südafrika

Was passiert, wenn ein bodenständiger Beamter und eine tollkühne Tierschützerin aufeinandertreffen und die beiden spontan heiraten? Schlaflose Nächte, stinkende Gehege und bei 40 Grad im Schatten rotzfrechen Affen hinterherjagen? Das klingt nicht gerade nach den perfekten Flitterwochen! Und doch begleitet Marc seine frischgebackene Frau Michi nach ihrer Hochzeit ans andere Ende der Welt und tauscht das vertraute All-Inclusive-Hotel mit Cocktailbar und Pool gegen Lehmhütten, Affenkacke und Macheten ein.

Mit viel Liebe und noch mehr Eskapaden im Schlepptau retten die beiden nicht nur das Leben eines ihrer Schützlinge, sondern stellen plötzlich fest, dass ihre Welten gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie sie eigentlich dachten.

Begleiten Sie das Paar auf einer ungewöhnlichen Reise und erkennen Sie sich an den ein oder anderen Stellen vielleicht selbst wieder. Denn auch wenn nicht jeder so verschieden ist wie die beiden, kann das Abenteuer Ehe manchmal einem Affenzirkus gleichen.

Über die Autoren:

Michi Schreiber wurde 1996 in der beschaulichen Eifel geboren und wuchs dort auf, ehe es sie nach dem Abitur ins südliche Afrika zog. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für Primaten – insbesondere Paviane. Aus dem Wunsch, ihr Leben dem Schutz von Primaten zu widmen, ist binnen fünf Jahren nicht nur ihr Unternehmen für nachhaltige und seriöse Freiwilligenarbeit, sondern auch ihr Verein AFFENSTARK e.V. entstanden, der sich auf nationaler und internationaler Ebene für Tier- und Artenschutz stark macht. Mit Herz und Verstand geht sie nach ihrem Abschluss in Primate Conservation (M.Sc.) in Oxford einen ungewöhnlichen Weg, um ihren Lebenstraum zu erfüllen: So vielen Primaten wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken!

Marc Schreiber wurde 1989 in Würselen an der niederländischen Grenze geboren, ehe er im Alter von 15 Jahren in die Eifel zog. Dort lernte der Kriminalbeamte, der mehrere Jahre im Bereich Tier- und Artenschutz ermittelte, auch seine Frau kennen. Heute unterrichtet er an der Polizeihochschule als Dozent und verbringt wann immer es geht Zeit mit seiner Frau im südlichen Afrika, um sich mit ihr und dem gemeinsamen Verein AFFENSTARK e.V. für den Schutz und Erhalt diverser Primaten- und Wildtierarten stark zu machen.

________________________________________

Unter Affen

Unsere Reise als Freiwilligenhelfer in Südafrika

264 Seiten, ca. 30 Abb., Format 13,5 x 21,0 cm

PaperbackISBN: 978-3-95889-476-1

€ [D] 16,99 / € [A] 17,50 / sFr. 23,90

CONBOOK Verlag

________________________________________