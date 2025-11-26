Bundeskanzler Merz meckert über “kein ordentliches Stück Brot” in Angola: MPLA empört über Reaktionen

Anläßlich der Beschwerde des deutschen Bundeskanzlers in Angola, dass es kein ordentliches Brot zum Frühstück gebe (sic!), äußert sich die MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola zu den Reaktionen der eigenen Landsleute auf Facebook: „Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Angolaner uns selbst nicht genügend wertschätzen. Es reicht, dass ein Europäer behauptet, unser Funje (traditionelle afrikanische Beilage aus Maniokmehl) habe keine Qualität – und schon stimmen einige von uns zu“, erklärt die MPLA.
„Doch jedes Volk hat seine eigene Kultur, und die Küche ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Neben unserer typisch angolanischen Gastronomie haben wir aufgrund der kolonialen Vergangenheit auch Elemente der portugiesischen Küche übernommen. Wenn ein Deutscher hierherkommt und behauptet, unser Brot sei minderwertig, applaudieren manche von uns sogar. Aber würde man in seinem eigenen Land akzeptieren, dass wir ihre Lebensmittel auf diese Weise abwerten?
Ich würde niemals sagen, dass Sarrabulho (landestypischer Eintopf) mit Joghurt gut schmeckt. Für sie mag das hervorragend sein. Aber wären sie froh darüber, wenn ich sagen würde, es schmecke nicht und ich ihre Küche kritisieren würde?
Wir sollten lernen, unsere eigene Kultur mehr zu respektieren und sie nicht geringzuschätzen, nur weil jemand von außen eine Meinung dazu hat“. (MPLA – Portugal / MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola)