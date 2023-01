Burkina Faso: Frankreich wird seine Truppen innerhalb „eines Monats“ abziehen (französisches Außenministerium)

Die Behörden in Burkina Faso bestätigten am Montag, dass sie den Abzug der in Ouagadougou stationierten französischen Truppen innerhalb eines Monats gefordert hatten, einen Tag nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron um „Klarstellungen“ gebeten hatte. Am 25. Januar 2023 teilte das Außenministerium mit, dass Paris die von den burkinischen Militärs geforderte Frist von einem Monat einhalten werde.

„Am Dienstag (…) erhielten wir formell die Kündigung des Abkommens von 2018 über den Status der französischen Streitkräfte in diesem Land durch die burkinische Regierung. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird die Kündigung einen Monat nach Eingang der schriftlichen Mitteilung wirksam. Wir werden die Bedingungen dieses Abkommens einhalten, indem wir diesem Ersuchen nachkommen“.

Die Verlegung zumindest eines Teils der bislang in Burkina Faso stationierten Soldaten nach Niger ist eine der Möglichkeiten, die im Streitkräfteministerium diskutiert werden. Zur Erinnerung: Burkina Faso beherbergt derzeit ein Kontingent von fast 400 französischen Spezialkräften, die sogenannte Sabre-Truppe. Diese werden das Land „bis Ende Februar“ verlassen haben und der Abzug des gesamten Materials soll „Ende April“ abgeschlossen sein, heißt es aus einer dem Dossier nahestehenden Quelle. (Quelle: lefaso.net)