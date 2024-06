Burkina Faso: Malische Soldaten und russische Wagner-Söldner in der Hauptstadt Ouagadougou eingetroffen

Macht sich rar: Hauptmann Ibrahim Traoré

Die Lage in Burkina ist seit dem Angriff auf Mansila am 11. Juni, bei dem mehr als 100 burkinische Soldaten von Jnim-Dschihadisten getötet und einige von ihnen als Geiseln genommen wurden, unübersichtlich. Nach diesem Massaker, zu dem sich die burkinischen Übergangsbehörden bislang nicht geäußert haben, kam es in Teilen der Armee zu Unmut. Am vergangenen Mittwoch wurde eine Granate auf das Hauptquartier des staatlichen Fernsehens abgefeuert, deren Herkunft nach wie vor mysteriös ist. Der Übergangspräsident, Hauptmann Ibrahim Traoré, ließ sich am Sonntag anlässlich des Tabaski-Festes kurz blicken, ohne sich zu äußern. Dies schürt nur noch mehr Fragen über seine Situation. In diesem Zusammenhang wurden nach unseren Informationen Soldaten von Mali nach Ouagadougou transportiert, berichtet RFI.

Flugverfolgungsanwendungen zeigen, dass eine von der russischen Fluggesellschaft Abakan Air gecharterte Maschine zwischen Samstag und Montag viermal von Gao im Norden Malis nach Ouagadougou geflogen ist. Es handelte sich um eine Iljuschin (II-76), ein militärisches Transportflugzeug, das eine große Anzahl von Männern und große Mengen an Material aufnehmen kann. Dasselbe Flugzeug flog dann am Montag und am gestrigen Dienstag mehrere Male zwischen Bamako und Ouagadougou hin und her. Nach Informationen, die RFI aus mehreren Sicherheitsquellen in Ländern der Sahel-Allianz (Mali-Burkina-Niger) erhalten hat, sind 80 bis 120 Männer, malische Militärs und russische Wagner-Söldner, die nun in das vom russischen Auslandsdienst verwaltete „Afrikakorps“ integriert sind, in der Hauptstadt Burkina Fasos eingetroffen und befinden sich noch immer dort. Ihre Aufgabe ist es, den Übergangspräsidenten, Hauptmann Ibrahim Traoré, zu unterstützen, dessen Macht als „wackelig“ dargestellt wird.

Soll er vor einer Meuterei oder einem möglichen Putschversuch geschützt werden, um ihn an der Macht zu halten? Oder sollen jegliche Ausschreitungen vermieden werden, bis eine Lösung für eine Form der „Korrektur des Übergangs“ in Burkina Faso gefunden wird? Dieser Ausdruck war von den Militärbehörden in Mali im Mai 2021 nach dem zweiten Putsch unter der Leitung von Oberst Assimi Goïta gegen den damaligen Übergangspräsidenten und Premierminister nach einer versuchten Kabinettsumbildung verwendet worden.

Einige Quellen versichern, dass sich diese Männer nach Dori, unweit von Mansila, begeben sollen, von wo aus die Protestbewegung nach dem Massaker der Jnim, der mit Al-Qaida verbundenen Unterstützungsgruppe für den Islam und die Muslime, in der vergangenen Woche ausgegangen sein soll. Eine Information, die von den von RFI erreichten Quellen dementiert wurde. Am Mittwochnachmittag versicherten von RFI erreichte Einwohner in Dori, dass die Lage dort ruhig sei.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele Fragen und Hypothesen, aber keine Gewissheit über den weiteren Verlauf der Ereignisse, die sich somit auf nationaler burkinischer Ebene, aber auch auf regionaler Ebene der ESA und mit der Beteiligung der russischen Stellvertreter Wagners abspielen.

Am Mittwoch, den 12. Juni, nach dem Angriff auf Mansila, aber vor dem Granatenbeschuss des Hofes des staatlichen Fernsehens, hatte Ibrahim Traoré den Vorsitz des Ministerrats inne. Seitdem ließ er sich kurz zum Tabaski-Fest blicken, ohne jedoch ein einziges Wort zu sagen.

Die nächste Sitzung des Ministerrats, die Hauptmann Traoré leiten soll, soll am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, stattfinden.