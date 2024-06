Lesetipp/ Westfälischer Anzeiger: Folgen des Ukraine-Kriegs – Ghanas Präsident nennt Afrika „größtes Opfer“ von Russlands Überfall

Foto: X

Signal an Wladimir Putin: Ein afrikanischer Präsident berichtet von verheerenden Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine für seinen Kontinent. Im Fokus stehen Getreide und Mais. Der ghanaische Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo /Foto) reihte sich ein unter jene internationale Diplomaten, die im Ukraine-Krieg auf eine Chance für den Frieden pochen. Der 80-jährige Politiker meinte in einem Schlussfazit zu dem internationalen Treffen an dem großen See bei Luzern, dass Afrika in vielerlei Hinsicht das „größte Opfer“ des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukrainer sei.

„Die Folgen der Invasion gehen weit über die Grenzen Europas hinaus. Tatsächlich war Afrika in vielerlei Hinsicht das größte Opfer“, erklärte der ghanaische Präsident nach den sehr ernsten Gesprächen zwischen 92 Staaten inmitten der Schweizer Bergidylle. Er spielte damit auf die Lebensmittelversorgung aus der Ukraine für viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent an.

