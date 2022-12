Länderbericht der Adenauer-Stiftung: Die Bundeswehr zieht nach Niger – ein neues Sicherheitsvakuum in Mali?

Nach der Ankündigung, den Einsatz der deutschen Bundeswehr in Mali bis zum Mai 2024 zu beenden, richtet sich der Blick nun mehr und mehr nach Niger. Der Staat entwickelt sich aktuell zum neuen Schwerpunkt der militärischen Kooperation Deutschlands und der Europäischen Union im Sahel.

Die schnell wachsende westliche Militärpräsenz birgt dabei allerdings auch Risiken: Niger hat zwar im Gegensatz zu anderen Sahelstaaten eine demokratisch legitimierte Regierung, aber die staatlichen Institutionen sind auch hier fragil und die politische Vergangenheit durch Putsche geprägt. Darüber hinaus kämpft das Land mit einer rasant wachsenden Bevölkerung, Armut und Sicherheitsproblemen gleich an mehreren Flanken. Zusätzlich machen russische Akteure auch in Niger durch gezielte Desinformationskampagnen verstärkt Stimmung gegen den Westen und die intensivierte Zusammenarbeit.

Angesichts dieser Herausforderungen und Rahmenbedingungen analysiert Ulf Laessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Adenauer-Stiftung mit Sitz in Bamako, in seinem neusten Länderbericht die Chancen und Risiken des aktuellen deutschen Engagements in der Region.

HIER der Bericht.