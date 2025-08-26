Burkina Faso sagt Nein zu Bill Gates’ Plan, genetisch veränderte Mückenarten einzusetzen

Die Militärregierung Burkina Fasos unter Ibrahim Traoré hat die sofortige Einstellung einer von US-Milliardär Bill Gates unterstützten Initiative angeordnet, bei der gentechnisch veränderte Insekten zur Bekämpfung von Malaria und anderen mückenübertragenen Krankheiten eingesetzt werden sollten. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung forderten die Behörden die Haupt-NGO des Projekts, Target Malaria, auf, „alle Aktivitäten“ im Land einzustellen.

„Alle Proben werden nach einem strikten Protokoll vernichtet“, erklärte Samuel Paré, oberster Beamter im Ministerium für Hochschulbildung und Forschung, am Freitag.

Der Schritt ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen von ausländischen Geldgebern unterstützte NGOs, die unter der aktuellen Junta tätig sind.

Die Forschung, die 2019 in Burkina Faso begann, setzte erstmals gentechnisch veränderte männliche Mücken im Dorf Bana frei, einer kleinen Siedlung mit rund 1.000 Einwohnern im Westen des Landes. Diese Mücken wurden entwickelt, um die Fortpflanzungsrate der malariaübertragenden Weibchen zu verringern – mit dem langfristigen Ziel, die Übertragung der Krankheit einzudämmen, die jedes Jahr Hunderttausende von Menschen in Afrika tötet.

Seit der ersten Freisetzung wurde das Programm auf weitere Standorte ausgeweitet, zuletzt mit neuen Chargen veränderter Mücken – nur wenige Tage vor der abrupten Anordnung der Regierung, alle Operationen einzustellen.

Wie Bloomberg berichtet, werfen Kampagnen in Afrika den Forschern von Target Malaria sogar vor, die Ausbreitung der Krankheit zu verschlimmern.

Egountchi Behanzin, ein französisch-togoischer Aktivist, der häufig prorussische Botschaften online verbreitet, erklärte auf X, das Projekt, „finanziert von Bill Gates und der US-Armee“, sei mit der Einstellung ein „Erfolg“.

Target Malaria

Target Malaria vereint Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und Experten für Bürgerbeteiligung aus Afrika, Europa und Nordamerika mit dem Ziel, mithilfe genetischer Technologien die Malariaübertragung zu verringern. Das Konsortium unterhält seit Langem Partnerschaften in Burkina Faso, Mali, Uganda sowie ergänzende ökologische Studien in Ghana. Im Zentrum steht die Erforschung der Gene-Drive-Technologie, einer Methode, um sterilisierende Merkmale innerhalb von Mückenpopulationen – insbesondere der Malaria-übertragenden Anopheles-Arten – zu verbreiten.

Um das Programm entbrannten jedoch intensive ethische Debatten. Kritiker argumentieren, dass die gezielte Auslöschung einer Art – selbst einer so schädlichen wie der Malariamücke – tiefgreifende ökologische und moralische Fragen aufwerfe. „Diese Technologie ist hochumstritten und stellt uns vor ethische Herausforderungen. Wir sagen, dass sichere Alternativen Vorrang haben sollten“, erklärte Ali Tapsoba, Sprecher einer Koalition gegen das Projekt.

Genehmigungen vs. Widerstand

Das Projekt hatte grünes Licht von Burkina Fasos Nationaler Biosicherheitsagentur (ANB), der Nationalen Umweltbewertungsagentur (ANEVE) und dem Ethikkomitee für Gesundheitsforschung erhalten. Auch Gemeinden an ausgewählten Forschungsstandorten hatten zugestimmt.

In einer Stellungnahme erklärte Target Malaria: „Die Nationale Biosicherheitsagentur (ANB) und die Nationale Umweltbewertungsagentur (ANEVE) haben im Juli 2025 positiv auf den Antrag reagiert, den das Target-Malaria-Team Burkina Faso am Institut für Gesundheitswissenschaftliche Forschung (IRSS) eingereicht hatte, um kontrollierte Freisetzungen von gentechnisch veränderten männlichen Mücken ohne Gene Drive durchzuführen. Im Rahmen dieses Prozesses hat auch das Ethikkomitee für Gesundheitsforschung (CERS) seine Zustimmung erteilt.“

Weiter hieß es: „Am 11. August 2025 fand eine erfolgreiche, kleinmaßstäbliche Freisetzung von gentechnisch veränderten männlichen Mücken ohne Gene Drive statt, gemäß den Bedingungen der ANB- und ANEVE-Genehmigungen.“ Trotz dieser Zulassungen wuchs die Kritik. Zivilgesellschaftliche Gruppen, angeführt von der „Koalition zur Beobachtung biotechnologischer Aktivitäten in Burkina Faso“ (CVAB), verurteilten das Projekt als riskant, intransparent und potenziell schädlich.

Ali Tapsoba sagte: „Das Problem ist die von Target Malaria vorgeschlagene Lösung, die darin besteht, den Überträger durch Gene-Drive-Mücken auszurotten. Diese Technologie ist höchst umstritten, unvorhersehbar und wirft ethische Bedenken auf. Insbesondere die Auswirkungen von Gene-Drive-Organismen auf Gesundheit und Ökosysteme sind unbekannt und potenziell irreversibel.“

Kritiker betonten zudem, dass die veränderten Mückenstämme in europäischen Laboren entwickelt wurden – was Fragen nach wissenschaftlichem Neokolonialismus und externer Einflussnahme aufwarf.

Target Malaria verteidigte sich: „Das IRSS-Team arbeitet seit 2012 im Rahmen des Projekts Target Malaria in Einklang mit den nationalen Gesetzen Burkina Fasos. Wir haben uns aktiv mit den nationalen Behörden und Akteuren des Landes auseinandergesetzt und bleiben kooperationsbereit.“

Konflikt mit militärischen Prioritäten

Die Aussetzung spiegelt die wachsenden Spannungen zwischen der militärgeführten Regierung Burkina Fasos und westlich unterstützten NGOs wider. Seit seiner Machtübernahme 2022 verfolgt Hauptmann Ibrahim Traoré zunehmend das Ziel, ausländischen Einfluss in der Innenpolitik zurückzudrängen – insbesondere Projekte, die mit prominenten westlichen Philanthropen wie Bill Gates verbunden sind.

Die Behörden argumentieren, Burkina Faso brauche „lokal entwickelte, sicherere Alternativen“ anstelle von experimentellen Technologien aus dem Ausland. Die Entscheidung passt auch zur populistischen Agenda der Militärregierung, die westlich finanzierte Initiativen häufig als Bedrohung der Souveränität darstellt.

Mit der Ankündigung vom Freitag wurden alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Target Malaria in Burkina Faso offiziell eingestellt. Das Forschungskonsortium erklärte, es werde weiterhin mit den Behörden kooperieren, bekräftigte aber, dass seine Arbeit im Einklang mit nationalem Recht und internationalen Biosicherheitsstandards stehe.

Die Entscheidung bedeutet einen erheblichen Rückschlag für genetische Ansätze zur Malariabekämpfung und wirft grundlegende Fragen auf, wie weit Afrika bereit ist, radikale Biotechnologien im Kampf gegen seine tödlichste Krankheit zu akzeptieren.

Vorerst hat Burkina Faso jedoch seine Haltung deutlich gemacht: Bill Gates’ Vision von genetisch veränderten Mücken wird auf seinem Boden nicht abheben. (Quelle: Newsletter Businessinsider)