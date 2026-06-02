Ghana, Senegal: Kann ein Spieler in diesem politischen Klima während der WM 2026 noch die Rechte von LGBT-Personen verteidigen?

Der afrikanische Fußball versteht es zu schweigen. Über Verletzungen, Prämien oder Machtkämpfe mit den Verbänden wird gern gesprochen. Andere Themen hingegen bleiben streng tabu. Homosexualität ist das wohl deutlichste Beispiel dafür. Kein afrikanischer Nationalspieler von internationalem Rang hat sich bislang öffentlich geoutet. Nicht, weil der Kontinent von menschlichen Realitäten verschont bliebe – Homosexualität existiert dort ebenso wie überall sonst –, sondern weil die sozialen, familiären und beruflichen Kosten eines solchen Bekenntnisses schlicht verheerend wären.

Nur wenige Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben Ghana und Senegal, zwei Schwergewichte des afrikanischen Fußballs, ihre Gesetzgebung weiter verschärft. In Ghana verabschiedete das Parlament am 29. Mai 2026 ein Gesetz, das die „Förderung“, Finanzierung oder selbst die Unterstützung von LGBTQ-Aktivitäten unter Strafe stellt und hohe Haftstrafen vorsieht. Es wartet nur noch auf die Unterschrift von Präsident John Mahama. Im Senegal billigte Präsident Bassirou Diomaye Faye Ende März ein Gesetz, das die Höchststrafe für homosexuelle Beziehungen auf zehn Jahre Gefängnis erhöht und ebenfalls jede Form von „Propaganda“ ins Visier nimmt.

Der Fall Idrissa Gueye: Ein Kulturkonflikt

Dieser Wertekonflikt ist keineswegs ein politisches Gedankenspiel. Er hat sich bereits vor den Augen der Öffentlichkeit abgespielt. Im Mai 2022 entschied sich der senegalesische Mittelfeldspieler Idrissa Gueye (damals bei Paris Saint-Germain), den Ligue-1-Spieltag gegen Homophobie zu boykottieren, um kein Trikot mit Regenbogen-Aufdruck zu tragen.

In Frankreich löste seine Weigerung einen politischen und medialen Sturm aus. Im Senegal hingegen wurde er wie ein Held empfangen und erhielt öffentliche Unterstützung von höchsten Staatsvertretern, darunter auch vom damaligen Premierminister Ousmane Sonko, der heute Präsident der Nationalversammlung ist.

Diese Episode zog eine klare rote Linie für afrikanische Nationalspieler. Sie zeigte, dass selbst ein in Europa gefeierter Star weiterhin seinem Heimatpublikum gegenüber Rechenschaft über sein öffentliches Auftreten ablegen muss. Für einen senegalesischen oder ghanaischen Spieler im Jahr 2026 würde eine öffentliche Unterstützung von LGBT-Rechten während der Weltmeisterschaft im Heimatland als kultureller Verrat und möglicherweise sogar als strafbare Handlung wahrgenommen werden.

Die Waffe der Grauzone

Was würde in einem solchen Kontext geschehen, wenn ein Nationalspieler auf einer Pressekonferenz etwas sagt, das für viele selbstverständlich klingt: „Ich respektiere homosexuelle Menschen“? Wäre das Ausdruck der Gewissensfreiheit oder bereits eine „Förderung“, die vor ghanaischen oder senegalesischen Gerichten verfolgt werden könnte? Genau diese Unklarheit lähmt viele Menschen.

Kaum vorstellbar wäre es, dass ein Verband seinen Star unmittelbar vor einem entscheidenden Spiel ausschließt – das sportliche und diplomatische Erdbeben wäre zu groß. Wahrscheinlicher wären subtilere Formen des Drucks: Ermahnungen hinter den Kulissen, eine diskrete Ausgrenzung oder ein Sturm der Entrüstung in den sozialen Netzwerken, angeheizt von besonders lautstarken Akteuren.

Was außerhalb des Spielfelds geschieht, soll die Mannschaft nicht belasten. In Frankreich befindet sich Kylian Mbappé nach seinen Stellungnahmen gegen den Rassemblement National in gewisser Weise in einer ähnlichen Lage.

Das Paradoxe an vielen afrikanischen Nationalteams, die stark auf in Europa ausgebildete Doppelstaatler setzen, besteht darin, dass diese Spieler dort regelmäßig inklusive Armbinden tragen und an FIFA-Kampagnen teilnehmen. Abgesehen von Idrissa Gueye haben sie alle Botschaften der Toleranz gegenüber LGBT-Personen unterstützt. Die FIFA selbst verweist für die Weltmeisterschaft 2026 auf strenge Richtlinien gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.

Doch sobald das Nationaltrikot getragen wird, holt die politische Realität die Spieler ein. Viele sehen sich gezwungen, sich anzupassen, um ihre Familien und Freunde auf dem afrikanischen Kontinent zu schützen.

Der tragische Spiegel von Eudy Simelane

Um die Tragweite dieser Debatte zu verstehen, muss man den Blick vom Fußballfeld lösen und sich an Eudy Simelane erinnern. Die ehemalige Nationalspielerin der südafrikanischen Banyana Banyana lebte ihre Homosexualität offen und kämpfte für ihre Rechte.

Im April 2008 wurde sie nahe dem Township KwaThema vergewaltigt und ermordet. Es handelte sich um ein Hassverbrechen, das unmittelbar mit ihrer sexuellen Orientierung zusammenhing.

Zwar ist Afrika kein monolithischer Block, und die Situation unterscheidet sich von Land zu Land. Doch die Geschichte von Eudy Simelane erinnert daran, dass politische oder religiöse Diskurse, die Homosexualität als gesellschaftliches Übel darstellen, nicht auf Worte beschränkt bleiben. Die Gewalt verlässt die Ebene der Sprache und gelangt auf die Straße.

Genau das erleben heute homosexuelle Menschen im Senegal, wo Hass mitunter in öffentliche körperliche Angriffe und Lynchjustiz umschlägt.

Eine Frage, die alle betrifft

Die Frage, die sich in Ghana und Senegal stellt, betrifft daher nicht nur die unmittelbar betroffenen Spieler. Sie betrifft auch Heterosexuelle, die lediglich einen Teamkollegen, einen Bruder oder eine Freundin im Namen der Menschenwürde unterstützen möchten.

In einem Land, in dem Solidarität als Straftat ausgelegt werden kann, wird selbst die kleinste Geste entweder zu einem Akt des Mutes oder zu einem erheblichen beruflichen Risiko.

Die Weltmeisterschaft 2026 wird den afrikanischen Fußball dazu zwingen, sich seinen eigenen Widersprüchen zu stellen. Auf dem Spielfeld wird die Einheit der Nationen gefeiert werden. Hinter den Kulissen wird jedoch eine unbequeme Frage in der Luft liegen:

Hat ein afrikanischer Fußballspieler heute noch das Recht zu sagen, dass kein Mensch wegen seiner sexuellen Orientierung Gefängnis, Verfolgung oder gar den Tod verdient? (Quelle: afrik.com)