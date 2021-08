Burkina Faso/Terrorismus: Dschihadistische Gruppen verwenden Waffen aus europäischer Produktion

Amnesty International hat eine Untersuchung über die Herkunft der von dschihadistischen Gruppen in der Sahelzone verwendeten Waffen durchgeführt. Der sahelische Zweig der Gruppe „Islamischer Staat“ und die mit Al-Qaida verbundene JNIM verwenden Waffen aus europäischer Produktion, insbesondere aus Serbien, so die am Dienstag, 24. August 2021, veröffentlichten Ergebnisse.

Woher kommen die Waffen, die von bewaffneten Gruppen in der Sahelzone verwendet werden? Diese Frage hat Amnesty International veranlasst, mehr als 400 Fotos und Videos zu analysieren, die zwischen Januar 2018 und Mai 2021 vom sahelischen Ableger der Gruppe „Islamischer Staat“ und der mit Al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQIM) verbundenen JNIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans) sowie von lokalen Selbstverteidigungsmilizen – Dan na Ambassagou in Mali oder den VDP (Volunteers for the Defence of the Homeland) in Burkina Faso – verbreitet wurden.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge handelt es sich bei den meisten der dort gesichteten Waffen um alte Kalaschnikows aus der Sowjetzeit. Die NRO stellte jedoch auch 12 Fälle fest, in denen die Kämpfer über neuere Waffen eines serbischen Unternehmens, Zastava, verfügten.

Für Ousmane Diallo, einen auf die Sahelzone spezialisierten Forscher bei Amnesty International, sind dies die M70AB2, M92 und M05. „Es handelt sich um Maschinengewehre, die in den Arsenalen bewaffneter Gruppen, seien es gewalttätige extremistische Gruppen oder Selbstverteidigungsgruppen, recht häufig zu finden sind. Das ist der Grund, warum dieses spezielle Unternehmen markiert wurde“, sagte er.

Tausende serbische Waffen nach Burkina geschickt

Die Untersuchung zeigt, dass Serbien in seinen Jahresberichten an den ATT (Arms Trade Treaty) zwischen 2015 und 2020 insgesamt 20.811 Gewehre und Karabiner, 4.000 Sturmgewehre, 600 Revolver und Selbstladepistolen sowie 290 Maschinengewehre nach Burkina Faso geliefert hat.

Der ATT verpflichtet die Vertragsstaaten jedoch, das Risiko der Abzweigung von Waffen, die unter den Vertrag fallen, zu bewerten, insbesondere von Kleinwaffen und leichten Waffen, die leicht zu verstecken und zu transportieren sind. Wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass sie an Endverwender umgeleitet werden, die sie für Menschenrechtsverletzungen verwenden, sollte die Ausfuhr nicht gestattet werden.

„Im Jahr 2020, als Serbien seinen letzten erklärten Waffentransfer nach Burkina Faso durchführte, kam es bereits zu Gewalt zwischen bewaffneten Gruppen. Hätte Serbien eine ordnungsgemäße Risikobewertung durchgeführt, wäre es zu dem Schluss gekommen, dass Waffenverkäufe an Burkina Faso wahrscheinlich zu Menschenrechtsverletzungen beitragen“, so Patrick Wilcken, Amnesty-Forscher für Rüstungskontrolle, Sicherheit und Menschenrechte.

Selbst wenn bewaffnete Gruppen bei Angriffen Munition vom Militär sammeln, schließt Amnesty auch andere Kanäle nicht aus. Ousmane Diallo stellt einige Hypothesen auf. „Dies könnte durch den Waffenhandel und die schwache Kontrolle der militärischen Bestände in den Ländern der Sahelzone geschehen. Eine letzte Hypothese, die nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Möglichkeit, dass einige Mitglieder dieser Streitkräfte einige dieser Gewehre an Mitglieder bewaffneter Gruppen, insbesondere an regierungsnahe Selbstverteidigungsgruppen, verkaufen oder weitergeben. (Quelle: lefaso.net)

HIER der Amnesty-Bericht im Original.