Ethiopian Airlines errichtet Afrikas größtes Zentrum für die Umwandlung von Passagier- in Frachtflugzeuge

Die Covid-19-Krise hat das Luftfrachtgeschäft an seine Grenzen gebracht, da es zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage stark gestiegen ist, an reinen Frachtflugzeugen mangelt. Ethiopian Airlines, unangefochtener Marktführer für Luftfracht in Afrika, will diese Lücke schließen.

Die Ethiopian Airlines Group ist eine Partnerschaft mit Israel Aerospace Industries (IAI) eingegangen, um ein Zentrum für die Umrüstung von Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge zu eröffnen. Die Ankündigung, die das Unternehmen am Donnerstag, dem 19. August, machte, ist Teil seines Geschäftsplans Vision 2025, der auf eine Diversifizierung seiner Aktivitäten abzielt, berichtet die Agence Ecofin.

Diese Umrüstungslinie, die laut Ankündigung „die größte und modernste in Afrika“ werden soll, wird an ihrem MRO-Standort (Wartung, Reparatur und Betrieb) in Addis Abeba eingerichtet.

Laut Tewolde Gebremariam, dem Chef von Ethiopian Airlines, wird die Umrüstung hauptsächlich Flugzeuge der Boeing 767-Familie betreffen. Die ersten Umrüstungen werden an den Flugzeugen des Typs 767-300 vorgenommen und dann auf „alle Fluggesellschaften in Afrika und der gesamten Region“ ausgeweitet. Nach ihrer Umrüstung werden sie sich der reinen Frachtflugzeugflotte anschließen, die derzeit aus neun 777F und drei 737-800SF besteht.

„Wir beobachten einen starken Anstieg der Nachfrage nach Frachtflugzeugen aufgrund der Zunahme des elektronischen Handels, der während der Covid-19-Pandemie ein Rekordniveau erreichte“, sagte Yossi Melamed, Executive Vice President und General Manager von IAI, das bereits zwei 767-Umrüstungsstandorte in Tel Aviv und Mexiko-Stadt (in Partnerschaft mit Mexicana MRO) betreibt.

Ethiopian Airlines hatte angesichts des drastischen Rückgangs der weltweiten Passagiernachfrage ab März 2020 aufgrund von Covid-19 die schnelle Entscheidung getroffen, 25 Passagierflugzeuge in Hilfsfrachter umzuwandeln (vorübergehende Umrüstung). Eine mehr als erfolgreiche Wahl, denn sie war eine der wenigen Fluggesellschaften der Welt, die im Jahr 2020 einen Gewinn erwirtschaftete.