Burkina Faso: Verschiebung des Ministerrats, Übergangspräsident Traoré „versteckt“

Wo steckt Traoré?

Es war eine RFI-Meldung, über die wir bereits am Dienstag, den 18. Juni, berichtet haben: In den letzten Tagen sind zwischen 80 und 120 malische Soldaten und russische Wagner-Soldaten in Ouagadougou eingetroffen. Die Lage in Burkina Faso ist seit dem Angriff in Mansila am Dienstag, den 11. Juni, unübersichtlich. So sehr, dass der für Mittwochmorgen, den 19. Juni, geplante Ministerrat nicht stattfand, berichtet RFI nun heute.

Bei dem Angriff in Mansila am Dienstag, den 11. Juni, wurden mehr als 100 burkinische Soldaten getötet und einige von ihnen von den Dschihadisten der Jnim (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, mit Al-Qaida verbunden) als Geiseln genommen. Die burkinischen Übergangsbehörden haben sich noch nicht dazu geäußert, und nach dem Massaker kam es in Teilen der Armee zu Unmutsäußerungen.

Am vergangenen Mittwoch wurde eine Granate auf das Hauptquartier des staatlichen Fernsehens abgefeuert. Die Herkunft dieses Schusses ist bis heute rätselhaft. Was den Übergangspräsidenten, Hauptmann Ibrahim Traoré, betrifft, so ließ er sich am Sonntag anlässlich des Tabaski-Festes kurz blicken, ohne sich zu äußern. Dies schürt nur noch mehr Fragen über seine Situation. Der für Mittwoch, den 19. Juni, geplante Ministerrat fand daher nicht statt. Den Vorsitz sollte wie jeden Mittwochmorgen der Übergangspräsident, Hauptmann Ibrahim Traoré, führen. Der Ministerrat fand jedoch nicht statt. Es gab keine offizielle Mitteilung, aber eine Quelle im burkinischen Präsidialamt sagte, dass der Rat tatsächlich auf Donnerstag verschoben worden sei, ohne eine weitere Erklärung abzugeben.

Ibrahim Traoré seit einer Woche fast unsichtbar

Die Absage oder Verschiebung wird sicherlich Fragen über die Situation von Hauptmann Ibrahim Traoré, der seit einer Woche schweigt und fast unsichtbar ist, und darüber, was derzeit an der Spitze der Macht gespielt wird, aufwerfen.

Am Dienstag, den 18. Juni, versuchte die burkinische Armee in einer Erklärung jedenfalls zu beruhigen: Die Gerüchte, die seit letzter Woche von „Stimmungsbewegungen und Meutereien in einigen Kasernen“ berichten, seien laut Generalstab „unbegründet und gelogen“.

Mali hat immerhin 80 bis 120 malische Soldaten und russische Wagner-Stellvertreter nach Ouagadougou geschickt, um den Übergangspräsidenten zu unterstützen. Sollen diese Verstärkungen dafür sorgen, dass Hauptmann Ibrahim Traoré an der Macht bleibt? Geht es darum, eine Form der „Übergangsbegradigung“ zu organisieren, wie nach dem zweiten Militärputsch in Mali im Mai 2021?

In einem heute Nachmittag veröffentlichten Artikel behauptet die Zeitung Le Monde laut „übereinstimmenden Quellen“, dass Ibrahim Traoré derzeit „versteckt“ sei und dass „Gespräche zwischen Soldaten im Gange sind, um über die Zukunft des Regimes zu entscheiden“.