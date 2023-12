Tunesien: Denzel Washingtons Besetzung der Rolle des Hannibal in einem Netflix-Film löst Rassismusdebatte aus

Foto: Brian Bowen Smith/Netflix

Zeitungen und Politiker diskutieren über die Hautfarbe des Generals und sagen, die Besetzung der Rolle durch den Schauspieler sei ein „historischer Fehler“. Die Entscheidung, die Rolle des antiken karthagischen Generals Hannibal in einem kommenden Netflix-Film mit dem Schwarzen Schauspieler Denzel Washington zu besetzen, hat in Tunesien, dem Geburtsland des Generals, eine heftige Debatte ausgelöst, berichtet der Guardian.

Nach einer ähnlichen Kontroverse im nahe gelegenen Ägypten wegen eines Netflix-Dokudramas über Kleopatra wurde in tunesischen Zeitungen, sozialen Medien und sogar in den Parlamentssälen über die Hautfarbe des längst verstorbenen Anführers diskutiert.

Die französischsprachige tunesische Nachrichtenagentur La Presse veröffentlichte einen Artikel, in dem es hieß, die Besetzung sei ein „historischer Fehler“, während einige Nutzer in den sozialen Medien Netflix vorwarfen, eine „Woke-Kultur“ zu fördern. Eine Online-Petition, die von 1.300 Personen unterzeichnet wurde, forderte Netflix auf, die Pseudo-Dokumentation abzusagen“ und rief das Kulturministerium auf, gegen den Versuch, unsere Geschichte zu stehlen, vorzugehen“.

Hannibal, der in Karthago in der Nähe des heutigen Tunis geboren wurde, wird von vielen als einer der größten militärischen Führer der Geschichte angesehen. Während des Krieges gegen die Römer im Jahr 218 v. Chr. führte er seine Truppen und afrikanischen Kriegselefanten über einen hohen Alpenpass, um Rom von Norden her anzugreifen. 15 Jahre lang verwüstete er Land und Leute, doch es gelang ihm nie, Rom einzunehmen, und er wurde schließlich nach Nordafrika zurückgedrängt.

Hannibals Hautfarbe ist nicht bekannt. Historiker der antiken Mittelmeerwelt sind sich weitgehend einig, dass er phönizischer Abstammung war – eine Region, die den heutigen Libanon und Syrien umfasst -, obwohl er in einer Zeit der großen Reiche und der Vermischung lebte.

Die Frage der „Rasse“ ist in Tunesien in letzter Zeit durch den Zustrom von Migranten aus der Subsahara in das Land in den Vordergrund gerückt. Präsident Kais Saied wurde im Februar beschuldigt, sich einen „imaginären Feind“ zu schaffen, als er ohne Beweise behauptete, die Migranten seien Teil einer umfassenderen Kampagne, die das mehrheitlich arabische Tunesien „rein afrikanisch“ machen solle.

Nachdem Netflix die Rolle Washingtons angekündigt hatte, befragte der tunesische Abgeordnete Yassine Mami Kulturministerin Hayet Ketat Guermazi im Parlament zu dem Projekt. „Das Ministerium sollte zu diesem Thema Stellung nehmen“, sagte Mami, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Dienstleistungen ist. „Es geht darum, die tunesische Identität zu verteidigen und die Reaktionen der Zivilgesellschaft zu hören“, sagte er. Guermazi sagte in der Versammlung, ihr Ministerium konzentriere sich stattdessen darauf, mit Netflix zu verhandeln, um einige Sequenzen des Films in Tunesien zu drehen. „Es ist Fiktion, das ist ihr Recht. Hannibal ist eine historische Figur, auch wenn wir alle stolz darauf sind, dass er Tunesier ist … Was können wir tun?“, sagte Guermazi. „Was mir wichtig ist, ist, dass sie auch nur eine Sequenz in Tunesien drehen und sie erwähnen. Wir wollen, dass Tunesien wieder eine Plattform für ausländische Filme wird.“

Anfang dieses Jahres besetzte Netflix die Rolle der Kleopatra mit Adele James, einer Schauspielerin mit gemischter Herkunft, was Ägypten veranlasste, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der es hieß, die pharaonische Herrscherin habe „weiße Haut und hellenistische Merkmale“ gehabt.

Netflix und Washington, der bereits den schwarzen US-Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X und Shakespeares schottischen Macbeth gespielt hat, haben sich nicht geäußert.