CD-Tipp: „Habana-Bahia“, neue CD der afro-kubanischen Künstlerin Yilian Cañizares

Yilian Cañizares feiert ihre 10-jährige Solokarriere. Die mehrfach preisgekrönte, ikonoklastische und mystische Künstlerin kehrt mit Habana-Bahia zurück. Yilian öffnet hier ihr Feld der Möglichkeiten mit einem neuen, essentiellen Album und bietet uns das Beste ihrer Musik, um dieses Jubiläum zu feiern, denn 10 Jahre sind ein Grund zum Feiern! Dies ist die Gelegenheit, in 10 Hashtags auf das Leben dieser einzigartigen Künstlerin zurückzublicken.

#Yilian – Vor allem wird Yilian „Dji-liane“ (/dʒiljan/) ausgesprochen.

Yilian ist eine Weltbürgerin. „Meine Geschichte ist die eines kleinen Mädchens, das seinen Träumen nachjagt“, sagt sie. In Kuba geboren, lässt sich die kleine Yilian von ihrem Instinkt durch die bunten Straßen ihrer Heimat Havanna leiten und lernt, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Von einer russischen Lehrerin in streng klassischer Tradition erzogen, will sie dennoch ihren eigenen Weg gehen, Herrin ihres eigenen Schicksals werden, die Stimme ihrer Vorfahren tragen und ihre afro-kubanische Kultur auf der ganzen Welt verkünden.

#Violonist – Die Geige wird ihr Pass für anderswo.

Mit sieben Jahren beginnt Yilian in einem Land der Trommeln und Blechbläser mit dem Geigenspiel. „Ich wollte eigentlich Pianistin werden. Aber als ich am ersten Tag in die Musikschule kam, geschah etwas Magisches, als ich den Klang der Geige hörte. Acht Jahre lang habe ich beide Instrumente gespielt, dann habe ich mich für die Geige entschieden!“ Im Alter von 16 Jahren verließ sie ihr Heimatland und ging mit ihrer Geige in der Hand und einem Stipendium in der Tasche nach Venezuela. Dort lernt sie einen in der Schweiz lehrenden Musiklehrer kennen, der ihr rät, sich am Musikkonservatorium in Freiburg zu bewerben, was sie auch tut. Der Erfolg ist groß, sie nimmt das Konservatorium auf und packt ihren Koffer – wieder einmal! Seitdem lebt Yilian seit über 20 Jahren in der Schweiz. Weit weg von ihrer Heimatinsel und ihrer Familie hat sie sich ein Schicksal erarbeitet, das von einer stolzen, modernen und zukunftsorientierten Négritude geprägt ist.

#Oxum

Der Titel Oxum (ausgesprochen „Ochoum“), der das neue Album eröffnet, ist weit mehr als nur ein Lied für Yilian. Oxum gilt als die Göttin der Liebe, der Schönheit, der Fruchtbarkeit, der Sinnlichkeit, des Reichtums und der Harmonie. „Ich fühle mich von Oxum sehr begleitet, sie beschützt und führt mich. In der afrokubanischen Tradition ist die einzige Gottheit, deren Anrufung durch etwas anderes als Schlagzeug erfolgt, Oxum, die mit der Geige, meinem lebenslangen Instrument, angerufen wird, ein seltsamer Zufall, ein weiterer mit Oxum. Ich habe wirklich eine mystische Beziehung zu diesem Wort. Es ist eine Energie, die definiert, wer ich bin“.

#Pantheon

Während Oxum auf ihrem Lebensweg das repräsentiert, was sie ist, haben sich andere Vorbilder in ihre Geschichte eingeschlichen. „Wenn ich nur drei meiner Idole nennen müsste, würde ich zuerst Chucho Valdés nennen, ich fühle mich so glücklich, mit ihm spielen zu dürfen, dann Stéphane Grappelli und schließlich Nina Simone. Sie ist eine bemerkenswerte Frau, sie hat verstanden, dass Musik viel mehr ist als nur Musik. Es reicht nicht, schöne Dinge zu machen, sondern die Musik muss eine Botschaft vermitteln“. Das ist es, was Yilian in ihrer Arbeit anstrebt. Sie ist nie belehrend, sondern vermittelt Botschaften, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht, in dem, was er am besten zu teilen hat.

#Engagiert

Yilian ist eine Kämpferin und Überzeugungstäterin und wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2021 zur „Stimme der Ozeane“ ernannt. Sie engagiert sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Rassengleichheit. Auf ihrem neuen Album thematisiert sie in dem Lied „Como El Hilo“ mit Nelson Maca auch die Gewalt gegen Frauen.

„Ich singe einfach das, was ich fühle und sehe. Musik reißt die Barrieren ein, die man um das Herz herum hat. Politische Reden, so stark sie auch sein mögen, werden nie so mächtig sein wie eine Rede mit Musik, weil Musik direkt das Herz anspricht.“

Aber die Sache, für die sie sich mit Leib und Seele einsetzt, ist und bleibt die Bildung. Yilian ist Botschafterin des Fondo De Arte Joven, einer Initiative, die von der Schweizer Botschaft in Kuba geleitet wird. Sie unterrichtet Violine in Lausanne und gibt Meisterkurse in Europa und Lateinamerika. „Ich möchte einer ganzen Generation von Mädchen zeigen, dass alles möglich ist. Ich weiß, wie wichtig Bildung für zukünftige Generationen ist. Ich möchte sie ermutigen, an sich selbst und ihre Träume zu glauben“.

#Afrika

„Afrika ist die Quelle von allem. Mir gefällt die Idee dieser Mischung aus Tradition und Moderne. Die Gemeinsamkeit zwischen Kuba, Brasilien oder Haiti ist die afrikanische Tradition. Das ist es, was ich in diesem neuen Album anbiete“. Obwohl sie ihr neues musikalisches Jahrzehnt so hätte beginnen können, wie sie das vorherige mit Habana-Bahia beendet hat, bewegt Yilian die Linien und gestaltet die Konturen ihrer Musik neu. Dass sie sich für diesen Weg entschieden hat, verdankt sie einem geliebten Menschen und einem persönlichen Drama.

„Ich habe meine Großmutter während der Pandemie verloren, also habe ich mich gefragt, was meine Großmutter für mich wollen würde, und dieses Album kam zu mir. Dieses Album ist in erster Linie eine Feier“. Musik als Vehikel zum Feiern. Wo immer sie herkommt, empfängt diese unbändige Reisende die Musik wie ein Geschenk. Kuba, Afrika, Haiti, die Schweiz… Der Ort ist egal, Hauptsache die Musik kann aufgenommen werden wie in einem Schwamm. Die Musik ist ihre Sprache, die sie auf der Bühne am besten zum Ausdruck bringt.

#Live

„Ich bin bereit, wieder zu reisen und meine Habana-Bahia World Tour zu starten! Meine Band ist genau das, was ich liebe, eine leckere Mischung, ein großer Mix, dessen gemeinsame Sprache die Musik bleibt. Meine Musiker kommen aus Kuba, Afrika und Brasilien!“

Auf der Bühne ist Yilian zu Hause. Wenn man seit so vielen Jahren durch die ganze Welt reist, bleibt die Bühne der einzige greifbare Bezugspunkt. Das Publikum, die menschliche Wärme, das kennt keine Grenzen, keine Farben, nur eine kraftvolle Energie. Yilian wurde auf der ganzen Welt gefeiert und stand bereits mit Ibrahim Maalouf, Michael League und Chucho Valdés auf der Bühne. Vom Londoner Barbican bis zur Pariser Philharmonie hat Yilians Stimme Tausende von Zuschauern zum Schwärmen gebracht, und die neue Tournee verspricht spannender zu werden als je zuvor.

#Fashion

Yilian hat Stil, das kann man nicht oft genug sagen! Ihre Faszination für die Welt der Mode rührt von einer Kindheit her, in der Prunk und Pomp keine Rolle spielten. „Mode ist ein künstlerisches Fenster, ein sehr starker persönlicher Ausdruck. Die Uniformierung lässt wenig Spielraum, um sich auszudrücken. Ich bin im kommunistischen Kuba aufgewachsen, wo man eine Uniform trug, sobald ich also die Möglichkeit hatte, mich durch das, was ich trug, vollständig auszudrücken, habe ich das getan! Außerdem unterstütze ich Stella Jean, eine italienisch-haitianische Designerin, die sich für die Repräsentation von Schwarzen in der Mode einsetzt und ethische Mode praktiziert.“

Yilian schlägt sowohl in der Mode als auch in ihrem musikalischen Ausdruck eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Ihr Stil ist zeitlos, und ihre Ästhetik mit afrikanischen Anklängen macht sie noch einzigartiger. Die Zeiten des kubanischen Standards sind lange vorbei!

#Hobbys

Sie ist aktiv, lebenslustig und leidenschaftlich. „Ich muss mich auspowern, das ist lebenswichtig. Mein Körper muss sich ausdrücken. Ich tanze, das war schon immer in mir, ich kann nicht darauf verzichten. Seit der Pandemie habe ich meine Leidenschaft für Pflanzen entdeckt. Ich genieße meinen Garten nicht genug, aber wenn ich von einer Tournee zurückkomme und das Leben durch meine Anpflanzungen wachsen sehe, gibt mir das eine enorme Befriedigung. Schließlich koche ich auch immer mehr, wobei meine Leibspeise immer noch Kokosnusspudding ist, ein Geheimrezept, das ich von meiner Großmutter geerbt habe! Meine Freundinnen schwärmen zu meiner großen Freude davon“.

#Traum

Angesichts eines solchen Werdegangs, der reich an Reisen und Begegnungen ist, könnte man sich vorstellen, dass Yilian am Ziel angekommen ist und von diesem außergewöhnlichen Lebensweg einer Frau reichlich genährt und erfüllt ist. Doch dem ist nicht so, sie hat immer noch grosse Lust mehr zu erreichen. „Ich träume davon, Sting und Stevie Wonder zu treffen. Sie haben eine Authentizität in ihrer Kunst gefunden, ihre Lieder sind zeitlos. Ich hoffe, dass dieser Traum wahr wird, ich glaube daran. Ich vergesse nicht, dass alles möglich ist. Wenn Claude Nobs, der Gründer des Montreux Jazz Festivals, nicht an mich geglaubt hätte und mir einen Pass für das Festival geschenkt hätte, obwohl ich nichts weiter als eine Besucherin war, hätte ich meinen Traum als Musikerin vielleicht nie verwirklicht. Ich habe meinen Traum noch nicht verwirklicht!“

Zehn Jahre lang träumt Yilian Cañizares Tagträume. Das letzte Jahrzehnt hat sie damit verbracht, ihre Musik, ihr soziales Bewusstsein und ihre Sensibilität durch ein Werk zu teilen, das von dem Wunsch getragen wird, der Stimme ihrer Vorfahren Gehör zu verschaffen und ihre afrokubanische Kultur in der ganzen Welt zu verbreiten. Habana-Bahia markiert den Beginn eines neuen Kapitels in Yilians Karriere.

Die schönsten Seiten müssen noch geschrieben werden … (qrious)