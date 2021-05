CD-Tipp: KADY DIARRA (Burkina Faso) „Burkina Hakili“

Neues Album der aus Burkina Faso stammenden Ausnahmekünstlerin KADY DIARRA. „Burkina Hakili“ erscheint elf Jahre nach ihrem letzten gefeierten Album „Noumou“ und bewegt sich konsequent zwischen Afro-Soul und Afro-Pop mit starken kulturellen Einflüssen.

Bereits in Jugendjahren begann DIARRA beeinflusst von ihren als GRIOTS arbeitenden Eltern zusammen mit ihren Geschwistern zu tanzen und später auch mit dem Singen und Schreiben von Songs, ehe sie beschloss, dies hauptberuflich zu tun.

Nach diversen gefeierten Auftritten als Sängerin, Tänzerin und Choreographin, welche ihr eine große Bekanntheit in Westafrika einbrachten, startete KADY DIARRA 1992 ihre internationale Solokarriere. Dabei ist es vor allem die besondere Mischung aus Tradition, Kunst und Spiritualität in Kombination mit charaktervollen Inhalten wie dem Wunsch nach Gleichberechtigung und Humanismus, die ihre Musik auszeichnet und einzigartig macht. Bis heute kann die Künstlerin auf mehr als 600 Konzerte in Europa, Afrika und Kanada zurückblicken.

Nach einer längeren Pause begann sie 2019 zusammen mit u.a. ihren Geschwistern MAMOUDOU DIARRA und SAMBA DIARRA wieder an neuen Songs zu arbeiten, wobei die zentralen Themen ihre Wurzeln im Herzen Westafrikas, kultureller Austausch und Entwicklung sind. Im Afro-Soul Gewand vermittelt KADY DIARRA auf „Burkina Hakili“ eine vielseitige Humanität, deren Quintessenz in dem neuen Album gefunden werden kann. (Broken Silence)