Gabun ab kommenden Juni Mitglied des Commonwealth?

Der gabunische Präsident Ali Bongo traf sich am 11. Mai in Libreville mit Patricia Scotland, der Generalsekretärin des Commonwealth, um den Beitritt Gabuns zu dieser zwischenstaatlichen Organisation zu prüfen. „Dieser gemeinsame Wunsch könnte beim nächsten Commonwealth-Gipfel in Kigali Wirklichkeit werden“, kündigte Ali Bongo an. „Es wäre für unser Land ein historischer Wendepunkt!“, schwärmt er einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite.Diplomatische Tradition

Der gabunische Präsident könnte einen großen Vorteil darin sehen, dieser Organisation anzugehören, deren diplomatische Praktiken nicht denen seines Landes entsprechen. In der Tat betrachten sich die Bürger dieser dreiundfünfzig Länder nicht als Ausländer, und deshalb und diplomatisch gesehen, entsenden die Mitgliedsstaaten keine Botschafter, sondern „Hohe Kommissare“, die die Regierung und nicht das Staatsoberhaupt vertreten. Ebenso kann ein Commonwealth-Bürger, wenn er sich in einem Land befindet, in dem es keine diplomatische Vertretung gibt, britische konsularische Unterstützung beantragen, sofern es eine solche gibt. Gabun hat keine britische diplomatische Vertretung.

Vorteile

Dieser Wunsch, dem Commonwealth beizutreten, erinnert an den Ehrgeiz des gabunischen Präsidenten, Englisch zur zweiten Amtssprache des Landes zu machen. Im Oktober 2012 hatte er Schlagzeilen gemacht, als er den Wunsch äußerte, Gabun solle sich auf Englisch ausdrücken. In der Überzeugung, dass sich Gabun in einer globalisierten Wirtschaft nicht länger auf fast ausschließliche Beziehungen zu seiner ehemaligen Kolonialmacht beschränken kann, hat Ali Bongo, der in den Vereinigten Staaten gelebt hat und in der Öffentlichkeit gerne Englisch spricht, in diesem Zusammenhang Brücken nach Singapur, China, Indien oder Brasilien geschlagen. Der Ansatz der gabunischen Präsidentschaft wurde als Wunsch interpretiert, die Gabuner besser auf die Globalisierung vorzubereiten, und nicht als Versuch einer Transformation nach ruandischem Vorbild.

„Gabun will sich entwickeln und sich die besten Möglichkeiten bieten. Wenn man die französischsprachige Welt verlässt, ist man praktisch gehandicapt, wenn man kein Englisch kann. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Gabuner vorbereitet sind und besser vorbereitet werden (…) französische Wissenschaftler publizieren auf Englisch (…), während die Afrikaner praktisch die einzigen geworden sind, die auf Französisch sprechen. Wenn die Franzosen selbst zum Englischen übergehen, warum sollte Gabun es dann verbieten?“, fragte Alain-Claude Bilié-By-Nze, damals Sprecher der gabunischen Präsidentschaft, in Anlehnung an die ruandischen Erfahrungen.

Perspektiven

Hatte die Ankündigung 2012 noch für viel Aufsehen gesorgt, vor allem weil Gabun einer der engsten Verbündeten Frankreichs in Afrika und eine der privilegierten Schaltstellen des Pariser Einflusses auf dem Kontinent darstellt, so ist das Projekt bisher nicht weiter gediehen. Und: auch wenn Englisch weltweit als Geschäftssprache anerkannt ist, zeigen Hochrechnungen, dass bis 2030 Spanisch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt hinter Mandarin sein wird.

Auf jeden Fall wird das nächste Treffen der Regierungschefs des Commonwealth (CHOGM) trotz der Unwägbarkeiten durch die Covid-19-Pandemie im kommenden Juni in Kigali stattfinden. (Quelle: gabonreview.com)