Chancenaufenthaltsrecht verabschiedet: Perspektive für mehr als 137.000 Geduldete in Deutschland

„Mit dem Chancenaufenthaltsrecht stellen wir in Deutschland endlich die Chancen von Migration in den Mittelpunkt. Statt jahrelanger Kettenduldungen und Arbeitsverboten bekommen alle, die fünf Jahre in Deutschland geduldet leben, die Chance, die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Damit schaffen wir eine Perspektive für mehr als 137.000 Geduldete im Land.

Das sind Menschen, die sich schon lange in unserem Land engagieren und zu seinem Wohlstand beitragen. In Anbetracht des enormen Arbeitskräftemangels senden wir damit auch ein wichtiges Signal an die Arbeitgeber*innen. Sie müssen nicht länger fürchten, dass Arbeitnehmer*innen vom Arbeitsplatz abgeschoben werden. Vielmehr kann ein dauerhaftes und stabiles Arbeitsverhältnis entstehen. Das Chancenaufenthaltsrecht ist der erste wichtige Schritt zu einem Paradigmenwechsel in der deutschen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Mit Verbesserungen beim Einwanderungsrecht, dem Familiennachzug sowie im Staatsangehörigkeitsrecht müssen im nächsten Jahr weitere Schritte folgen“, erklären die Bündnis 90/GRÜNEN MdBs Katrin Göring-Eckardt, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat, und Filiz Polat, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat, zur heutigen Verabschiedung des Chancenaufenthaltsrechts im Bundesrat.