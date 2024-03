Chinesische Arbeiter verlassen Afrika in Scharen auf der Suche nach einem besseren Leben

Jahrzehntelang war Afrika ein Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten für chinesische Arbeiter, die große Infrastrukturprojekte durchführen wollten. In den letzten Jahren haben jedoch die Coronavirus-Pandemie und eine Reihe anderer Faktoren, darunter die Ölpreise und die Abschwächung der globalen „Belt and Road“-Initiative des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, viele chinesische Arbeiter dazu veranlasst, den Kontinent auf der Suche nach einem besseren Leben zu verlassen.

Voice of America (VOA) berichtete unter Berufung auf Daten des chinesischen Statistikamtes, dass die Zahl der chinesischen Arbeiter in Afrika auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gesunken ist, von einem Rekordhoch von 263.696 Arbeitern im Jahr 2015 auf etwa 88.371 im Jahr 2022, dem letzten aufgezeichneten Jahr.

Der Bericht stellte fest, dass Algerien, Angola, Ägypten, Nigeria und die Demokratische Republik Kongo im Jahr 2022 die meisten chinesischen Arbeitnehmer auf dem Kontinent hatten. Algerien hatte 2016 mehr als 91.000 chinesische Arbeitskräfte, während Angola einen Spitzenwert von 50.000 hatte. Diese beiden Länder verzeichneten jedoch im Jahr 2022 den bei weitem stärksten Rückgang, da in beiden Ländern nur noch etwa 7.000 Arbeitskräfte verblieben.

Die China-Afrika-Forschungsinitiative an der Johns Hopkins University, die Daten von 2009 bis 2022 analysierte, führte den Rückgang der Zahlen zum Teil auf die Pandemie zurück.

Experten haben den Rückgang auch auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter den Verfall der Ölpreise und die Verkleinerung der globalen „Belt and Road“-Initiative, in deren Rahmen ursprünglich Tausende von Chinesen in den ganzen Kontinent entsandt wurden, um an großen Infrastrukturprojekten zu arbeiten. Diese Initiative ist eine globale Strategie zur Entwicklung der Infrastruktur, die 2013 von der chinesischen Regierung beschlossen wurde, um in mehr als 150 Länder und internationale Organisationen zu investieren.

Deborah Brautigam, Direktorin der China Africa Research Initiative, erklärte gegenüber VOA, dass die hohen Zahlen der Vergangenheit wahrscheinlich nicht wieder erreicht werden, auch wenn verschobene Projekte auf dem gesamten Kontinent wieder aufgenommen werden.

Sie fügte hinzu, dass die Abwanderung chinesischer Arbeitskräfte auch durch den Rückgang des Ölpreises erklärt werden könnte, da Länder wie Angola, die von Ölexporten abhängig sind, die Erlöse zur Finanzierung fast aller Staatsausgaben verwenden.

Der Bericht wies auf Ausnahmen von der rückläufigen Zahl chinesischer Arbeitnehmer in Afrika hin, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo, Ägypten und Simbabwe. Simbabwe verfügt beispielsweise über große Lithiumvorkommen, ein wichtiges Mineral, das für die Herstellung von Elektrofahrzeugen benötigt wird, und China hat erhebliche Investitionen in Simbabwes Lithiumbergbau getätigt.

Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der chinesischen Arbeitnehmer in Ägypten von etwa 2.000 vor der Pandemie auf 7.000 im Jahr 2022. Auch in der Demokratischen Republik Kongo stieg die Zahl der chinesischen Arbeitskräfte von etwa 3.000 im Jahr 2012 auf über 8.000 im Jahr 2022. In Simbabwe blieb die Zahl der chinesischen Arbeitskräfte in den letzten vier Jahren konstant bei etwa 1.000. (Quelle: Newsletter Businessinsider, Bild von Alexa auf Pixabay)