Farai Muroiwa Marapira, Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, Farai Muroiwa Marapira. Foto: X

Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen nach Angaben des russischen Botschafters in Simbabwe, Nikolaj Krasilnikow, Simbabwe davon abzubringen, sich mit Russland zusammenzuschließen. Dies gab der Botschafter in einem Interview mit dem russischen Nachrichtenmagazin Sputnik bekannt. Er stellte fest, dass Simbabwe trotz des Drucks aus den USA weiterhin an der Stärkung seiner Beziehungen zu Russland festhält.

In dem Interview erwähnte der Botschafter den umstrittenen Besuch einer „ziemlich repräsentativen Delegation afroamerikanischer Geschäftsleute“, der trotz der Kontroverse um den Abzug der USAID-Vertreter aus Simbabwe stattfand.

Er wies darauf hin, dass die Delegation herzlich empfangen wurde und dass Vorbereitungen getroffen wurden, um Investitionen in Höhe von 500 Millionen Dollar zu arrangieren, wobei die Vereinigten Staaten ein Biotechnologie-Institut in Simbabwe errichten wollen, was auf den Wettbewerb beider Nationen um die Partnerschaft mit Simbabwe hinweist.

„Wenn wir die Nischen in der simbabwischen Wirtschaft, die wir noch besetzen können, nicht besetzen, werden die Amerikaner sie besetzen“, erklärte Nikolay Krasilnikov. Er wies darauf hin, dass Russland und China geschätzte Partner in dem Land im südlichen Afrika sind und sich darauf freuen, ihre bereits bestehenden Beziehungen auszubauen.

„Im Gegensatz zu den Versuchen, Simbabwe unter Druck zu setzen, die von Seiten westlicher Länder, einschließlich der Amerikaner, unternommen werden … geben die Simbabwer nicht nur ihre Absicht zur Zusammenarbeit nicht auf, sondern sind bereit, die Interaktion zu verstärken, sie sind an unseren Investitionen, an unseren Technologien interessiert. Sie sind offen für eine Partnerschaft“, erklärte der Botschafter.

Bei der Erörterung möglicher Kooperationsmöglichkeiten zwischen Moskau und Harare erwähnte Botschafter Krasilnikov das Interesse Simbabwes an der russischen Wirtschaft, Technologie und Zusammenarbeit im Bereich der sozioökonomischen Entwicklung.

„Die Simbabwer sind an unseren Investitionen und an unseren Technologien in verschiedenen Bereichen der sozioökonomischen Entwicklung interessiert. Sie sind sehr an unseren Geschäften interessiert“, sagte er.

Der Leiter der Abteilung für Information und Öffentlichkeitsarbeit der regierenden Partei Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, Farai Muroiwa Marapira, erklärte gegenüber Sputnik, dass sein Land über die Verhaftung und Abschiebung der illegalen US-Agenten, die angeblich zu geheimen Treffen gekommen waren, erfreut sei.

Erst kürzlich erklärte der simbabwische Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel, Frederick Shava, gegenüber Sputnik, dass Simbabwe an einer Mitgliedschaft in der BRICS-Gruppe interessiert sei. Er wies darauf hin, dass Simbabwe für eine Aufnahme auf die Unterstützung Russlands zähle. (Quelle: Newsletter Businessinsider)