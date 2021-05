Covid-19: Afrika steht vor Sauerstoffknappheit

Neben dem schwierigen Zugang zu Impfstoffen in mehreren Ländern, herrscht in einigen afrikanischen Ländern auch ein Mangel an medizinischem Sauerstoff, während die Angst vor einer dritten Welle von Ansteckungen real ist. Eine Situation, die die Gesundheitsminister der Afrikanischen Union am letzten Wochenende zu einer dringlichen Videokonferenz veranlasste. „Die Versorgung mit Sauerstoff in öffentlichen Krankenhäusern reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Durch die zweite Welle ist die Nachfrage gestiegen. Immer mehr Menschen leiden an Covid-19 und brauchen Sauerstoff zum Überleben“, sagt Dr. Ibukun Tunde-Oni, Gesundheitsminister der DR Kongo, in einem Bericht der Agentur APA.

Das Problem wurde durch das Auftreten der indischen Variante in einigen Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo verstärkt, wo nach Angaben des Gesundheitsministers in den letzten Tagen fünf positive Fälle festgestellt wurden.

Neben der DR Kongo hat Tunesien Schwierigkeiten, den notwendigen Sauerstoff zu bekommen, um die schwersten Fälle zu behandeln. Die Behörden sind besorgt über das Land, das im April einen neuen Höchststand an Kontaminationen und Dutzende von Todesfällen verzeichnete.

Sauerstoff fehlt auch in Madagaskar, das von einer zweiten Welle von Patienten seit der Ankunft der südafrikanischen Variante überschwemmt wird.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt jeder fünfte Mensch, der an Covid-19 leidet, Sauerstoff. In schweren Fällen kann diese Zahl auf drei von fünf ansteigen.

Manche Experten führen diese Knappheit auf zwei multinationale Konzerne zurück: die britische Linde Group und die französische Air Liquide Group, die den Weltmarkt dominieren. Diesen beiden Giganten wird vorgeworfen, überhöhte Preise für medizinischen Sauerstoff zu verlangen und manchmal die Versorgung von Krankenhäusern einzuschränken, indem sie versuchen, den Wettbewerb in dem Markt zu verhindern.

Die Frage des medizinischen Sauerstoffs ergibt sich zusätzlich zur Frage des Zugangs zu Impfstoffen. Mehrere afrikanische Länder wurden im Rahmen des Covax-Systems beliefert, einem Mechanismus, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den globalen und gerechten Zugang zu Impfstoffen eingerichtet wurde. Aber die Covax-Initiative ist derzeit nur in der Lage, 20 % der afrikanischen Bevölkerung zu impfen, während die Gefahr einer dritten Welle immer noch über dem Kontinent schwebt.