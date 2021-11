Covid-19: Marokko verschärft Kontrollen für Einreisende aus Ländern der B-Liste – darunter Deutschland

Bei der Ankunft in Marokko werden neben dem obligatorischen Gesundheitspass und negativen PCR-Tests für Personen aus B-Listen-Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, auch eine doppelte Kontrolle mit Wärmebildkameras und elektronischen Thermometern sowie Antigentests durchgeführt. Jeder Passagier, der bei der Ankunft in Marokko positiv getestet wird, muss auf Kosten der Flug- oder Seeverkehrsgesellschaft unverzüglich in sein Herkunftsland zurückkehren, ausgenommen Personen mit Wohnsitz in Marokko. Dies teilte der interministerielle Überwachungsausschuss Covid-19 am Samstag mit, berichtet das Portal lematin.ma.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um die wichtigen Errungenschaften Marokkos im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu bewahren und als Teil der vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen, die durch die Zunahme der Ansteckungsfälle in den europäischen Nachbarländern des Königreichs erforderlich sind, so der Ausschuss in einer Erklärung.

Medizinische Teams mit mehreren Ärzten werden in allen Häfen und Flughäfen des Königreichs eingesetzt.

Passagieren, die bei der Ankunft in Marokko positiv getestet werden, wird die Einreise in das nationale Hoheitsgebiet verweigert, und sie müssen auf Kosten des Luft- oder Seetransportunternehmens unverzüglich in ihr Herkunftsland zurückkehren; ausgenommen sind Personen mit ständigem Wohnsitz in Marokko. (Foto: Medakit Ltd on Unsplash)