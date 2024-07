Der schwierige Balanceakt Marokkos zwischen Unterstützung für Palästina und militärischer Zusammenarbeit mit Israel

In einem angespannten geopolitischen Umfeld im Nahen Osten versucht Marokko, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Einerseits zeigt die Bevölkerung des Königreichs eine unerschütterliche öffentliche Unterstützung für die palästinensische Sache, während andererseits die Regierung von König Mohammed VI. diskret ihre militärische Zusammenarbeit mit Israel verstärkt. In dieser Woche wurde ein Vertrag über 1 Milliarde Dollar für den Kauf von zwei „Beobachtungs“-Satelliten abgeschlossen.

Das Königreich Marokko befindet sich in einer heiklen Position und versucht, seine historische Unterstützung für die palästinensische Sache mit seinen jüngsten strategischen Interessen in Bezug auf Israel zu vereinbaren. Diese Ambiguität wurde kürzlich durch den Vorfall der Betankung eines israelischen Kriegsschiffs im Hafen von Tanger beleuchtet. Am 6. Juni 2024 machte die INS Komemiyut einen Zwischenstopp, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen, bevor sie ihre Fahrt nach Haifa fortsetzte. Dieser Empfang eines israelischen Kriegsschiffs löste in Marokko eine heftige Kontroverse aus, insbesondere der „Marokkanische Front zur Unterstützung Palästinas und gegen die Normalisierung“ protestierte gegen diesen Empfang.

Die Kontroverse wurde durch den Vergleich mit der Haltung Spaniens verstärkt. Madrid hatte zuvor die Anlegeerlaubnis für das Handelsschiff Marianne Danica, das Waffen nach Israel transportierte, verweigert. Diese Entscheidung Spaniens, die von pro-palästinensischen Organisationen begrüßt wurde, markierte einen bemerkenswerten Unterschied zur marokkanischen Politik.

Das Doppelte Spiel von Mohammed VI.

Dieses doppelte Spiel von Mohammed VI., Präsident des Al-Qods-Komitees zur Verteidigung der Interessen des palästinensischen Volkes, aber auch im Zentrum der Annäherung zwischen seinem Land und Israel, löste zahlreiche Demonstrationen in Marokko aus.

Parallel zu diesen Spannungen setzt Marokko seine strategische Annäherung an Israel fort. Laut jüngsten Informationen der israelischen Medien hat das Königreich einen Milliardendeal mit Israel Aerospace Industries (IAI) für den Erwerb von zwei Beobachtungssatelliten des Typs Ofek 13 abgeschlossen. Diese Transaktion wäre der größte Vertrag zwischen den beiden Ländern seit der Normalisierung ihrer Beziehungen im Jahr 2020.

Der Verkauf der israelischen Satelliten an Marokko markiert eine Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Dieser Vertrag, der die Satelliten von Airbus und Thales ersetzt, zeugt von der strategischen Bedeutung, die Marokko seiner Partnerschaft mit Israel beimisst. Diese Partnerschaft ersetzt somit die traditionelle Allianz mit Frankreich und Europa.

Diese Verstärkung der militärischen Beziehungen steht im Einklang mit einem im November 2021 unterzeichneten Militärkooperationsabkommen. Im Februar 2022 hatte IAI bereits einen Vertrag über mehr als 500 Millionen Dollar unterzeichnet, um Marokko das Luft- und Raketenabwehrsystem Barak MX zu liefern.

Priorität für die Westsahara

Trotz dieser Entwicklungen zeigt Marokko weiterhin seine Unterstützung für Gaza. Dafür sendet es humanitäre Hilfe und ruft zur Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas auf. Diese zweideutige Haltung scheint aus der Priorität zu resultieren, die der Scherifensultan dem Thema der Westsahara beimisst, eine Sorge, die alle anderen zu überwiegen scheint.

Diese Situation beleuchtet die Komplexität der marokkanischen Diplomatie, die zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber der palästinensischen Sache, die ihr Volk verteidigt, und den wirtschaftlichen Interessen der Macht und ihrer Umgebung, die die Ressourcen der Sahara ausbeuten wollen, hin- und hergerissen ist. Während die Regierung pro-palästinensische Demonstrationen als „Ventil“ für den Volksausdruck zulässt, verfolgt sie hinter den Kulissen eine enge militärische Zusammenarbeit mit Israel.

Die „Marokkanische Front zur Unterstützung Palästinas und gegen die Normalisierung“ plant, die öffentliche Meinung gegen die militärische Zusammenarbeit mit Israel zu mobilisieren. Diese Mobilisierung wirft Fragen auf über die Fähigkeit Marokkos, dieses heikle Gleichgewicht zwischen seinen verschiedenen diplomatischen und strategischen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten, und über die möglichen Folgen dieses doppelten Spiels auf der internationalen Bühne. Eine Position, die unhaltbar werden könnte, sollte sich der Konflikt im Nahen Osten fortsetzen. (Quelle: afrik.com)