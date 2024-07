CD-Tipp: Ink „African Roots“

Das französische Jazz Quartett INK veröffentlicht sein neues Album „African Roots“. Für das zweite Album arbeiteten die Musiker aus Strasburg mit Drissa Dembele und Losso Keïta aus Burkina Faso zusammen, die die zwölf Songs mit ihren traditionellen Einflüssen bereichern und lebendig machen. Eine wunderbare Mischung aus modernem Jazz und afrikanischen, sowie afro-karibischen Elementen.

Unkonventionell und dennoch zugänglich spielt die Musik von INK mit Codes und Barrieren. Das lebhafte Quartett, geleitet von Schlagzeuger und Komponist Victor Gachet, schöpft seine musikalische Sprache aus Jazz und Improvisation. Durch die Zusammenarbeit mit Musikern aus Burkina Faso reflektiert INK eine vielgestaltige Schöpfung, die tief in afrikanischen und afro-karibischen Traditionen verwurzelt ist. Gleichzeitig bietet sie modernen, zeitgenössischen Jazz, der ebenso stark von der großen Tradition der Jazz-Quartette wie von den Codes der elektronischen Musik und der Energie der afrikanischen Musik beeinflusst ist. „African Roots“ ist eine faszinierende Mischung aus verschiedenen musikalischen Einflüssen. Durch die Verbindung von traditionellen afrikanischen Rhythmen und modernen Jazz-Elementen schafft das Quartett ein einzigartiges Klangerlebnis. Die Improvisationen, die einen großen Teil ihrer Aufführungen ausmachen, ermöglichen es den Musikern, sich frei auszudrücken und neue musikalische Wege zu erkunden. Victor Gachet, als Leiter des Quartetts, bringt nicht nur sein technisches Können am Schlagzeug ein, sondern auch seine Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile und Traditionen harmonisch zu vereinen. Seine Kompositionen sind dynamisch und abwechslungsreich, oft geprägt von überraschenden Wendungen und komplexen Rhythmen, die die Zuhörer fesseln und begeistern. Die Musiker bringen ihre eigenen kulturellen und musikalischen Hintergründe ein, was zu einer reichen und vielfältigen Klangpalette führt. Die Einflüsse aus der afrikanischen und afro-karibischen Musik sind deutlich zu hören und verleihen der Musik von INK eine besondere Tiefe und Lebendigkeit. (Mosaik Promotion)