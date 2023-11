Deutschland bittet förmlich um „Vergebung“ für die während der Kolonialzeit in Tansania begangenen Massaker

Bei seiner Reise nach Tansania hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier „um Vergebung gebeten“ für die Verbrechen, die sein Land Anfang des 20. Jahrhunderts vor Ort begangen hat. Während die deutsche Kolonialvergangenheit lange Zeit kaum bekannt war, ändern sich die Dinge seit etwa zehn Jahren, wie die Anerkennung des in Namibia begangenen Völkermords gezeigt hat, berichtet RFI.

„Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft. Und als deutscher Präsident möchte ich um Vergebung bitten für das, was die Deutschen hier Ihren Vorfahren angetan haben“. Frank-Walter Steinmeier drückte seine „Scham“ bei einem Besuch des Museums aus, das dem Aufstand des Maji-Maji-Volkes im heutigen Tansania gewidmet ist, berichtet RFI-Korrespondent Pascal Thibaut.

In der als „Ostafrika“ bezeichneten Kolonie, in der Deutschland von den 1880er Jahren bis 1918 herrschte, waren bei einem Massenmord zwischen 1905 und 1907 zwischen 200.000 und 300.000 Menschen getötet worden. Der deutsche Präsident sprach sich für eine gemeinsame Aufarbeitung dieser schmerzhaften Erinnerung aus und versprach die Rückgabe von menschlichen Überresten, die sich noch in Deutschland befinden, an Tansania.

Bei seinem Besuch traf Frank-Walter Steinmeier mit den Nachkommen des damaligen Rebellenführers Songea Mbano zusammen, der zusammen mit 66 seiner Kämpfer von den Deutschen gehängt und enthauptet wurde. Seine Nachkommen sind noch immer auf der Suche nach dem Schädel dieses Anführers, der höchstwahrscheinlich anschließend nach Deutschland in ein Museum oder eine ethnologische Sammlung gebracht wurde, wie viele Knochen von Afrikanern in der Kolonialzeit, um dort untersucht zu werden.

„Ich verspreche Ihnen, dass wir uns bemühen werden, ihn in Deutschland zu finden. Aber ich verspreche Ihnen nicht, dass wir Erfolg haben werden“, sagte Frank-Walter Steinmeier und wies auf die Schwierigkeit der Arbeit bei der Identifizierung der Knochen hin.

„Es ist an der Zeit, mit dem Weinen aufzuhören und ein neues Kapitel aufzuschlagen“.

Der 36-jährige Rechtsanwalt John Mbano, der in Songea lebt, begrüßte die Rede des Präsidenten auf telefonische Nachfrage. „Wir haben jahrelang geweint. Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Weinen aufzuhören und ein neues Kapitel guter Beziehungen zwischen Tansania und Deutschland aufzuschlagen“, sagte John Mbano, nachdem er Frank-Walter Steinmeier mit anderen Familienmitgliedern getroffen hatte, darunter sein Bruder Michael Mbano, der Bürgermeister von Songea.

In seiner Rede wandte sich Frank-Walter Steinmeier persönlich an die Nachkommen und sagte, er schäme sich „für das, was die deutschen Kolonialsoldaten angerichtet haben“. Er würdigte den „mutigen“ Häuptling Songea Mbano, der sich weigerte, sein Volk zu verraten: Die deutschen Kolonialherren hatten ihm angeboten, ihn am Leben zu lassen, wenn er ihnen diene.

Die deutsche Kolonialvergangenheit, die bereits 1918 endete, stand lange Zeit im Hintergrund der vom Dritten Reich dominierten Erinnerungsarbeit. Von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, spielt sie seit einigen Jahren eine größere Rolle. Es war Frank-Walter Steinmeier, damals Außenminister zwischen 2013 und 2017, der Gespräche mit Namibia über die Massaker an den Herero und Nama initiierte, die zu Rückgaben und der Anerkennung des von der Kolonialmacht begangenen Völkermords führten.