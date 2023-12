Die „billigsten“ afrikanischen Großstädte im Jahr 2023

Die Lebenshaltungskosten sind der wichtigste Faktor, den die meisten berufstätigen Menschen bei wichtigen persönlichen und finanziellen Entscheidungen berücksichtigen. Wie billig oder teuer eine Stadt ist, bestimmt die Art der Menschen, die sie anzieht. Aus diesem Grund suchen die meisten Menschen nach einer Stadt, die sowohl erschwinglich als auch wirtschaftlich dynamisch ist, einschließlich afrikanischer Städte.

Das Verständnis der Auswirkungen der Lebenshaltungskosten ist für Einzelpersonen, Unternehmen und politische Entscheidungsträger von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, fundierte Entscheidungen über Finanzplanung, wirtschaftliche Entwicklung und soziales Wohlergehen zu treffen.

Im Klartext: Die Lebenshaltungskosten sind die Höhe der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um sich die Dinge leisten zu können, die für das eigene Wohlergehen notwendig sind. Zu diesen grundlegenden Dingen gehören u. a. Wohnung, Lebensmittel, Verkehrsmittel und Gesundheitsversorgung.

In Anbetracht der wirtschaftlichen Realität auf der Welt, die gerade eine weltweite Pandemie überstanden hat und mit Konflikten in zahlreichen Regionen zu kämpfen hat, sind die Lebenshaltungskosten in den meisten Regionen jedoch im freien Fall.

Die EIU, die Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group, hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, in dem die Lebenshaltungskosten in den wichtigsten Städten der Welt aufgeführt sind.

Der Bericht mit dem Titel „Weltweite Lebenshaltungskosten 2023“, der zwischen dem 14. August und dem 11. September 2023 durchgeführt wurde, stellt fest, dass „die Preise für über 200 gängige Waren und Dienstleistungen im Durchschnitt um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr in Landeswährung gestiegen sind. Das ist etwas weniger als der in der letztjährigen Umfrage gemeldete Anstieg von 8,1 %, aber deutlich höher als der Trend in den Jahren 2017 bis 2021.“

Der EIU-Bericht für 2023 umfasste 173 Großstädte. Dem Bericht zufolge ist „eine leichte Abschwächung des US-Dollars gegenüber einigen Währungen für einige der Bewegungen in der diesjährigen Umfrage verantwortlich“. Aber auch andere Faktoren wie die Verbrauchernachfrage, der Wettbewerb und die Verfügbarkeit von importierten oder lokal produzierten Gütern können die Platzierungen beeinflussen.

Der EIU-Bericht enthält zehn der teuersten und zehn der billigsten Städte der Welt, und während auf der Liste der teuersten Städte keine afrikanischen Städte zu finden sind, tauchen auf der Rangliste der billigsten Städte einige auf. Die Städte werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Lebenshaltungskostenindexes von New York bewertet, der 100 entspricht. (Quelle: Newsletter Business Insider; Bild: OpenUpEd/Wikipedia)