Niger hat entschieden, seine Grenzen zu Benin geschlossen zu halten. Und das, obwohl in der Vergangenheit ein bilaterales Straßenverkehrsabkommen zwischen beiden Ländern geschlossen worden war. Niger begründet die Schließung mit Sicherheitsbedenken, insbesondere mit terroristischen Aktivitäten.

Der Premierminister von Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine (Foto), hat laut Sputnik erklärt, dass die Grenze zwischen Niger und Benin wegen der Gefahr von Terroranschlägen geschlossen bleibe. Er wies darauf hin, dass sich in der Region ausländische Soldaten aufhielten, die diese Terroristen ausbildeten. Dieses Land, das an Niger grenzt, hat „den größten und gefährlichsten Stützpunkt am Rande des W-Nationalparks, wo diese Soldaten Terroristen ausbilden“, erklärte er. Zuvor hatte der Minister bereits im Mai behauptet, dass französische Stützpunkte in Benin Terroristen ausbilden, um Niger zu destabilisieren.

Der Minister forderte die Unternehmen auf, ihre Waren nach Togo zu verschiffen. Die Grenzen zu Algerien, Libyen und dem Tschad sind weiterhin offen. Zwischen Benin und Niger, einem Binnenstaat in Westafrika, besteht ein gegenseitiges Straßenverkehrsabkommen, das es beninischen Unternehmen ermöglicht, Waren von und nach Niger zu transportieren, indem sie Häfen in Benin und im nahe gelegenen Togo benutzen.

Im Februar beschloss der westafrikanische Block ECOWAS (Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten), die Sanktionen gegen Niger infolge des Staatsstreichs aufzuheben, einschließlich der Schließung der Grenzen. Als Reaktion auf diese Entscheidung wurden Benins Grenzen wieder geöffnet, die Grenzen Nigers blieben jedoch geschlossen.

Vor einigen Wochen blockierte Benin aufgrund dieses Grenzstreits die erste Öllieferung Chinas aus Niger und beschränkte die Ausfuhr von Treibstoff aus seinem Hafen, nachdem Niger sich geweigert hatte, seine Landgrenze für Waren aus dem Süden zu öffnen. (Quelle: Newsletter Business Insider; Foto: X)