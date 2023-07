Diese afrikanischen Länder importieren massiv russisches Öl

Die russischen Ölexporte in afrikanische Länder sind in den letzten 13 Monaten vor dem Hintergrund des westlichen Embargos um das Vierzehnfache gestiegen, berichtet die Agentur S&P Global Commodity Insights in einer Studie vom 4. Juli. Zu diesen Ländern gehören Tunesien, Nigeria, Marokko, Libyen und Ägypten.

Vor dem 24. Februar 2022 exportierte Russland 33.000 Barrel pro Tag (b/d) an Raffinerieprodukten nach Afrika, darunter ein Großteil an Benzin. Bis März 2023 stieg diese Zahl auf 420.000 b/d, stellt der Bericht fest.

Im ersten Quartal 2022 importierte Tunesien nur 2.700 b/d russische Produkte, aber diese Zahl stieg im ersten Quartal dieses Jahres auf 66.300 b/d.

Was Nigeria, Afrikas größter Ölproduzent und bevölkerungsreichster Staat, betrifft, so haben sich seine Einfuhren im Jahresvergleich fast verfünffacht und im ersten Quartal 2023 57.400 b/d erreicht.

Marokko, Libyen und Ägypten verzeichneten ebenfalls enorme Steigerungen ihrer Importe von Raffinerieprodukten aus Russland, so S&P Global Commodity Insights weiter, ohne allerdings Zahlen anzugeben.

Der Agentur zufolge wurde die Umlenkung der Ströme nach Afrika durch den Rückgang der niederländischen Benzinimporte erleichtert, nachdem die Regulierungsbehörden in den Niederlanden neue Regeln für den Schwefel-, Benzol- und Mangangehalt von Kraftstoffexporten aufgestellt hatten.

Ein Sprung bei den marokkanischen Exporten

Im Zuge dessen gelingt es einigen afrikanischen Ländern, wie Marokko, ihre eigenen Exporte von Raffinerieprodukten deutlich zu steigern, stellt die Agentur fest.

Vor Beginn des Konflikts in der Ukraine gehörte Marokko nicht zu den Ländern, die Benzin, Diesel oder Naphtha exportierten, ebenfalls laut der gleichen Quelle. Dennoch lieferte es ab Anfang 2023 recht große Mengen nach Europa. Allein im Juni lieferte das nordafrikanische Land 61.400 Barrel pro Tag nach Spanien, so S&P Global Commodity Insights. Die Gesamtexporte des Landes stiegen in diesem Monat auf 80.000 Barrel pro Tag. (Quelle: sputnik)